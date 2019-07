La carrera futbolística de Junior Firpo ha ido rápida, tanto como sus idas y venidas por el carril zurdo del Benito Villamarín, con la chamarra del Betis. Hace dos años aún no había dado el salto del Betis B al primer equipo, algo muy diferente a día de hoy. "Siempre he tenido muy claro que quería ser futbolista. Ha costado mucho y ahora todo está yendo muy rápido. Si me dices hace dos años que iba a estar jugando en Primera y con la selección no me lo hubiera creído", contaba el malagueño en los micrófonos de Radio Marca Málaga.

A los seis años llegó a Benalmádena de República Dominicana y, tras etapas en el Atlético Benamiel y el Puerto Malagueño, dio el salto al cuadro de Heliópolis. El malagueño, como así se considera, no pudo enfundarse la elástica del Málaga pese a que el club se interesara por él con 9 años, como reconoce: "Me llamaron, pero mi padre consideró que era demasiado joven. Mantuve la ilusión de ser profesional, pero con 18, cuando veía en la tele debutar a chavales jóvenes, la perdí un poco. Incluso le dije a mi novia que si ese año no me fichaba ningún filial, lo dejaba. Y lo tenía decidido, pero en el último partido de liga de juveniles jugamos contra el Betis y ahí me ficharon".

Pese a no haber tenido esa oportunidad, el benalmadense reconoce su deseo de dar sus últimas patadas al balón en su ciudad. "Sería muy bonito terminar mi carrera en Málaga. Todo el mundo hubiera elegido antes estar en casa que salir fuera. Pero en el futuro quiero vivir en mi tierra... aunque mi novia prefiere Sevilla", decía sin tapujos el internacional español sobre un futuro como blanquiazul.

Junior también disfruta de una pizca de Málaga en el Villamarín. "Tengo a Francis, que es más que un compañero, tenemos una magnífica relación y también nuestras familias, nuestro ascenso al primer equipo ha sido a la par... Ahora llega otro malagueño como Juanmi, del que Francis habla muy bien y que seguro que va a triunfar en el Betis", y no se olvida de otro con pasado malaguista: "Y luego, Joaquín, que es una persona increíble, está todos los días feliz, te alegra siempre y te saca una sonrisa".