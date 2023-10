Kazajistán-España sub 21: Horario y dónde ver en TV el partido para la Eurocopa 2025

La selección española sub 21 visita Kazajistán este martes en su tercer encuentro clasificatorio para el Europeo de la categoría, que se disputará en 2025, con el objetivo de seguir sumando sus partidos por victorias (0-6 en Malta y 1-0 contra Escocia) ante un conjunto local que parece propicio para ello.

Cero goles y solo cuatro disparos a puerta en sus dos encuentros previos, la generación a partir de 2002 de futbolistas kazajos no mejora la anterior y acumula ya dos años y medio sin conocer la victoria; desde un 2-1 contra Macedonia del Norte, el 24 de marzo de 2021.

En todo este tiempo, solo tres empates y su histórico contra España, así como la diferencia de calidad entre los jugadores, no animan a que pueda cambiar su dinámica. Eso sí, en el último encuentro disputado entre ambas en el Astana Arena, el 6 de septiembre de 2019, consiguieron estar vivos en el encuentro hasta el último minuto tras caer derrotados por 0-1, con gol de Dani Olmo de penalti.

Un guion de partido que se espera se repita el martes, con España con el dominio y con el mayor número de ocasiones. En 2019 fueron 27 disparos del conjunto por entonces dirigido por Luis de la Fuente y ahora, los de Santi Denia, llegan tras empatar a cero en un amistoso contra Uzbekistán en el que dispusieron de oportunidades, pero no lograron convertirlas.

Por el acierto de cara a portería de los futbolistas españoles pasa la clave del encuentro. “No me preocupa que no hayamos metido las ocasiones porque las hemos generado; esperemos que el martes entren las ocasiones”, expresó Santi Denia el viernes tras el 0-0.

Gabri Veiga, Fermín López, Ilias Akhomach… los tres dispusieron de grandes oportunidades que no acertaron a convertir, con un césped irregular que no les ayudó a la hora del bote del balón. El Astana Arena, estadio en el que se enfrentarán a Kazajistán el martes, será de césped artificial. Tres futbolistas que apuntan a titulares. Gabri Veiga e Ilias lo fueron contra Uzbekistán, y Fermín López se lo ganó con una gran segunda parte en su debut con España sub 21.

Santi Denia, que ya cuenta con Alejandro Francés al 100%, recuperará su pareja de centrales de garantías junto a Rafa Marín. En el lateral derecho, se disputan el puesto hasta tres jugadores: Hugo Novoa, Juanlu Sánchez y Arnau Martínez. Además, se espera que Pablo Cuñat, quien no participó en los dos primeros entrenamientos y no tuvo minutos en el amistoso, recupere la titularidad en la portería.

Y en la posición de ‘9’ aparece la otra duda del técnico. Samu Omorodion, quien ya fue titular contra Escocia en septiembre, o Carlos Martín, quien suma cinco goles en 10 encuentros con el Mirandés.

Alineaciones probables

Kazajistán: Temirlan Anarbekov; Yegor Tkachenko, Adilbek Zhumakhanov, Alexandr Shirobokov, Lev Kurgin; Meirambek Kalmyrza, Abylaikhan Nazymkhanov, Adilet Sadybekov, Nurgaini Buribayev; Denis Mitrofanov y Ivan Sviridov.

España: Pablo Cuñat; Arnau Martínez, Alejandro Francés, Rafa Marín, Álvaro Fernández; Beñat Turrientes, Gabri Veiga, Fermín López; Ilias Akhomach, Diego López y Carlos Martín.

Fecha y horario

El austríacao Walter Altmann dirigirá el partido entre Kazajistán y España, clasificatorio para la Eurocopa sub 21, que se disputará a las 15:30 horas en España en el Astana Arena.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RTVE Play y Teledeporte.