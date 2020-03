Los compañeros de Luis Ángel Maté, del equipo Cofidis, junto a los ciclistas del Gazprom, Groupama y UAE se encuentran aislados y sin noticias en la habitación hotel que ocupan en estado de cuarentena desde el pasado jueves, cuando se dieron a conocer dos casos de coronavirus que provocaron la suspensión del Tour de los Emiratos Árabes.

Maté se encuentra en España, ya que no participó en la competición, pero comentó para este periódico la difícil situación que están atravesando sus compañeros. "Ellos no saben nada, siguen varios equipos encerrados en la planta del hotel porque se supone que hay un positivo y las autoridades no dan ninguna explicación. La situación es inadmisible".

Los deportistas dieron siguen recluidos por miedo a la infección y por ahora no saben cuándo van a volver a sus hogares. Maté confirmó que se está contactando con embajadores para poder solucionar la situación lo antes posible. Esta mañana ya abandonaron Abu Dabi representantes de la prensa española e integrantes de la organización.