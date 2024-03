Real Madrid Castilla - Antequera CF: Cómo y dónde ver en TV

Es una semana particular para el Antequera, que visita al Real Madrid Castilla en Valdebebas (18:00 horas). Por lo que mueve el equipo blanco, pese a ser el filial, donde todo se magnifica. Jugar en el Di Stéfano, que tiene su singularidad, y acompañado por un buen puñado de aficionados antequeranos que pasarán la jornada en la capital, partido que abre el fin de semana en el Grupo 2 de Primera RFEF. Ya es suficiente estímulo para que el Antequera pueda dar un golpe de puntos y prestigio, el seguir esa carrera por play off, que queda a cinco puntos, y que podría reducirse en caso de triunfo, trasladar la presión al Recre, solo ante el peligro al aparecer Málaga y Córdoba a mucha distancia. No es el objetivo del Antequera el play off, sí ponérselo como un por qué no y mantener así el alma competitiva del grupo.

Precisamente el Córdoba asaltó el Maulí (2-3), en una derrota con mensajes manifiestos. Ver que el equipo de Javi Medina es pegajoso, que compite en la mayoría de escenarios, más gratificante que los 38 puntos, por otra parte una cantidad extraordinaria. "El equipo se encuentra mentalizado en que estamos en un tramo importante de la temporada, que nos jugamos mucho todos. Fuertes, confiados y no hay un mejor escenario posible para revertir una derrota, que me dejó muy orgulloso y sabiendo que si seguimos haciendo las cosas así, manteniendo esa identidad, es la mejor forma de afrontar lo que nos queda", decía Javi Medina en la previa. "Todos los equipos igualan los partidos, ya son muy competidos. Intentaremos que no se nos escape el Real Madrid".

"Sabemos que nos enfrentamos al filial del mejor equipo del mundo, eso ya lo dice todo. No hay un escenario que al jugador le ponga más. Sabemos lo difícil que será, el talento que tienen. Es el equipo que más produce de las cinco grandes Ligas. No hace falta que diga qué significa el Real Madrid. No hay que salir a especular. Los dos últimos partidos del Real Madrid dejaron claro cómo son". Goleada al Real Murcia (5-1) y sacar oficio en Melilla (0-1). "Son chicos jóvenes, una etapa de madurez aún, pero ante jugadores como Nico Paz, que ya ha jugado Champions y nos hizo daño aquí. Su talento va a aparecer y trataremos que aparezca lo menos posible", señalaba Javi Medina.

Fecha y Horario

El Real Madrid Castilla-Antequera CF abrirá la jornada de Primera RFEF este sábado, 9 de marzo, a partir de las 18:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RFEF.TV por streaming, aunque siempre con la incertidumbre de los fallos técnicos del canal de pago.