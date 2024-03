Bryan Zaragoza y la barrera con el idioma en el Bayern

El Bayern de Múnich apostó fuerte por Bryan Zaragoza, el malagueño que deslumbró en el Granada y que ahora está en el gigante alemán. La barrera idiomática es el gran lastre para su adaptación, porque el fútbol lo tiene y en cantidades industriales.

"Adelantamos el traspaso para ganar tiempo. Ya tenía claro que este era un paso muy grande para él. Lo sentimos ahora. Vemos su calidad, pero también notamos que la integración no es completa desde el punto de vista del idioma. Por eso nos dará tiempo”, ha confesado recientemente Tuchel, su entrenador en el cuadro bávaro.

Kevin habló para Málaga Hoy acerca de su amigo íntimo y empatiza porque le pasó lo mismo en su etapa en el Gil Vicente: "A Bryan Zaragoza no le ha regalado nadie nada, se lo ha ganado él solito. Me alegro mucho por él. Sigo hablando con él, cualquiera que lo conozca sabe que es súper humilde. Es un chaval muy bueno, que está ahí siempre para el que lo necesite. En Los Cármenes yo estaba sancionado por las cinco amarillas y estuve con él. Hablamos del tema del idioma, que sabía que le iba a costar, como a cualquiera. Somos gente de barrio y eso nos cuesta. A mí en Portugal también me costó bastante".

Van Nistelrooy en Sevilla

El Betis recibió una visita muy especial en la mañana del pasado jueves. El mítico delantero, que colgó las botas como futbolista del Málaga, y actual entrenador Ruud Van Nistelrooy ha presenciado la sesión matinal del conjunto verdiblanco en el Benito Villamarín, como han captado las cámaras de Diario de Sevilla.

El neerlandés renunció al cargo de entrenador en el PSV a finales de la temporada pasada y actualmente se encuentra sin equipo, etapa que está aprovechando para empaparse de nuevos conceptos y métodos futbolísticos que le mejoren como profesional.

Precisamente, el técnico compareció recientemente ante los medios oficiales del club, donde ofreció sus impresiones sobre la estancia en Sevilla: "Hoy y el resto de la semana estaré aquí. He venido especialmente para compartir experiencias, hablar con el míster y con su cuerpo técnico. Quiero conocer al Betis en todos los departamentos".

Además, Van Nistelrooy reconoció que lo está pasando "muy bien" , pues se está preparando "para seguir trabajando como entrenador a partir de la temporada que viene. Es muy buen momento para compartir mi experiencia del año pasado en el PSV con un entrenador con tanta experiencia como Pellegrini. El Betis es un club muy grande, con una cantera muy buena que voy a visitar también. Estoy pasando una buena semana aquí y el domingo voy al partido", comentó.

En última instancia, el exdelantero se refirió a su futuro para el próximo año: "Para mí es una experiencia bonita y buena. Me gustaría aprender de esta experiencia para mi siguiente trabajo, que a lo mejor es en España. Nunca se sabe".