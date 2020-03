Damián Quintero habló para los micrófonos de El Transistor y quiso comentar su situación tras la decisión del Consejo Superior de Deportes que obligó al karateca malagueño a abandonar el Centro de Alto Rendimiento de Madrid por la alerta del coronavirus: "Es verdad que tengo compañeros que no tienen mucho problema por entrenar fuera del CAR, que tienen su propio gimnasio, algunos incluso en su casa tienen una especie de sótanos con tatami, pero en Madrid no tengo otro sitio para entrenar. Las instalaciones del CAR son estupendas, tenemos pesas para trabajar la parte física, el tatami para la parte específica de kárate y he estado entrenando en un sótano, en una baldosa, y te haces un poco más de daño en los pies. Cuando uno entrena solo es complicado dar la misma intensidad"

Además, señaló las posibles competiciones que lleguen a suspenderse por recomendación sanitaria: "Imaginaba que esto iba a pasar. Creo que será la tendencia general en España y era normal que se cerrase el CAR. Este fin de semana teníamos una competición en Rabat, en Marruecos, también la tenían los de judo el fin de semana pasado y cuando vimos en las noticias que se suspendió sabíamos que la nuestra también iba a caer y así fue. La Federación Internacional la ha suspendido.

"Estamos a expensas porque la semana que viene viajábamos a Azerbaiyán, a Baku, ya que tenemos el Campeonato de Europa y en principio se está confirmando que siga adelante, aunque no sabemos si será a puerta cerrada. Pero me parece un poco extraño, porque estuve hablando con un compañero de Italia que me ha dicho que ellos no viajan y me parecería un poco absurdo y feo que un país no pueda viajar por estas circunstancias y todos los demás vayamos a competir".

Por último, dio su opinión sobre el posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio: "Se está escuchando que incluso se pueden aplazar un año o dos. Me parece una locura, porque si lo retrasan unos meses es lógico, pero bueno esperemos que ahora que llega la primavera con el calor pase todo y pueda desaparecer el virus".