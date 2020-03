El Unicaja seguirá entrenando, aunque toma varias precauciones

El Unicaja no detendrá sus entrenamientos por la alerta sanitaria con la crisis del coronavirus. Hay algunos clubes de la ACB que han detenido su actividad, pero en el equipo malagueño quiere llevarse con la normalidad posible esta situación. De hecho, hay prevista una sesión en el Carpena para este mismo viernes. Sí se cancela la actividad hasta nuevo aviso en la cantera en Los Guindos. No obstante, sí hay se van a tomar algunas medidas como la restricción de personal. Sólo podrán acceder las personas indispensables para que el día a día del primer equipo no sufra muchas novedades. La prensa no podrá acudir.

Sí se ha concienciado a la plantilla de la trascendencia del momento. Se le ha dado una charla a los jugadores y un reglamento con las normas básicas para combatir la expansión de la pandemia. El mismo está a disposición a todos los trabajadores del club cajista. También se le ha invitado a seguir las consignas que ha dado el Gobierno, como estar en el hogar el mayor tiempo posible. Una cuestión de responsabilidad en un contexto complicado. Hay que recordar que ya hay algunos protagonistas contagiados en España como Trey Thompkins. El estadounidense estuvo en Málaga hace 12 días jugando contra el Unicaja, pero ningún cajista tiene síntomas. Por lo que hay que guardar paciencia y no alertar, pero sí se ha extremado la precaución. Se desconoce, pero es importante que días después disputará un partido en Milán.

Hay que recordar que, si nada cambia, el próximo partido de los de Luis Casimiro se disputaría el 28 de marzo. La Liga Endesa suspendió los dos siguientes encuentros, pero llegada esa fecha se volverá a evaluar la situación. Es posible que no pare ahí. En la Eurocup aún no se sabe cuando se retomará la competición porque la Euroliga anunció un paro indefinido. Serían al menos dos semanas sin competir para el equipo malagueño, que aprovechará la coyuntura para que sus lesionados continúen con sus recuperaciones. Aunque ahora la consigna es seguir con los entrenamientos, en el Unicaja se estará pendiente de cómo avanza el panorama con el coronavirus y se hará caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.