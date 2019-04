Manolo Rincón: corbatas e ingresos

Manolo Rincón, además de un exitoso empresario, tiene otras inquietudes. También estuvo en política, desde hace años se involucró en el deporte para impulsar en toda la provincia distintas disciplinas y es una mente inquieta que pinta cuadros desde hace 40 años. Por su cabeza rondan ideas sobre cómo aumentar los ingresos para hacer más competitivos a los clubes que patrocina, como el de balonmano, que se dispone a viajar para comenzar la Copa de la Reina.

Luce Rincón una llamativa corbata de colores vivos en el que manda el naranja. Es la transposición de algunos de sus cuadros. “La idea es seguir con el patrocinio del club, pero tenemos un proyecto para buscar recursos atípicos, no sólo para el balonmano femenino, sino para otras disciplinas que estamos potenciando”, admite Rincón, que enseña orgulloso su corbata: “Las diseño yo a partir de mis cuadros. Pinto desde hace 40 años, gracias al balonmano, reuniéndome con el responsable que diseñaba la equipación, le preguntamos la posibilidad de que se pudiera imprimir en textil mis cuadros”.

Y la idea continúa en expansión. “Estamos preparando una colección de ropa, no sólo corbatas, también otras prendas: jerseys, leggins... El futuro de estos clubes pasa por buscar recursos atípicos, como puede ser la ropa. La corbata es preciosa. Hay que echarle imaginación, sin ella no llegamos a ningún lado. Nos van a ceder un espacio cerca de Calle Larios, con dos escaparates para vender cuadros y ropa. Este producto que metemos en el mercado puede ser una de las vías para aumentar la competitividad de los equipos”, cuenta transmitiendo ilusión por su nueva idea Manolo Rincón.

Y es que el empresario de Torre del Mar se siente feliz en el deporte. Ya vibraba con el Clínicas Rincón, en el que se fraguaron los mejores proyectos de la cantera del Unicaja durante una década, y ahora lo hace con el balonmano. “Viajaré a Barakaldo si llegamos a semifinales. Tengo la esperanza, tenemos un gran equipo, una gran presidente, una magnífica organización, le hemos ganado a los grandes esta temporada y hay que tener esa dosis de suerte necesaria en el deporte”, comenta con entusiasmo.

“Recuerdo cuando llamé a Carmen Morales un domingo por la mañana después de que ascendiera el equipo en Oviedo y no tenían un apoyo económico”, relata Rincón rememorando este lustro: “Nos hemos hecho fuertes, hay un magnífico entrenador y una gran presidenta. El Rincón viene del Costa del Sol, tiene una historia detrás, no es flor de un día. Veo que este deporte va creciendo. La Federación se ha modernizado, podemos ver los partidos en streaming, nos permite disfrutarlo a los que nos aficionamos al balonmano... Yo pensaba que este deporte no tenía emoción y tiene tanta como el baloncesto. Algunas veces me ha sorprendido, es muy emocionante. A ver si podemos traernos la Copa para Málaga, sería un gran premio”. Corbatas de diseño especial, la última idea de Manolo Rincón. Igual estrena alguna para la final de Copa...