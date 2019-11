El Marbella recibe al Villarrubia (17:00 horas) en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas. Un partido en el que el conjunto blanquillo quiere mantener su condición de invicto esta temporada y sumar un encuentro más sin perder. Los marbellíes son el único equipo que aún no conoce la derrota entre los 122 que conforman las categorías profesionales del fútbol español (Primera, Segunda y Segunda B).

Pese a lo mucho y bien que se ha hablado esta semana del equipo por su gran racha, el técnico del Marbella, David García Cubillo, no quiso pecar de exceso de optimismo y aclaro que, aunque estén en todas las portadas, tienen las ideas bien claras. “Somos un equipo mentalmente maduro. Queremos llamar la atención y estamos encantados de que quieran hablar con nosotros, pero eso no nos tiene que desviar. No por estar invictos vamos a partir con ventaja”, apuntó el técnico, que también analizó el encuentro: “Será un partido de fútbol nuevo, diferente a otros y lo afrontamos sabiendo lo que tenemos que hacer para ganar”.

El Marbella regresa a su estadio y lo hace con ganas de reencontrarse con su afición: “Tenemos la ilusión de volver a casa, que siempre nos motiva y es donde más a gusto nos encontramos”, dijo Cubillo. Tras una dura semana de entrenamientos, Cubillo confirmó que todos sus efectivos estarán disponibles para medirse al Villarrubia.El técnico madrileño advirtió también del peligro del rival: “El Villarrubia es un muy buen equipo, que ha ganado las dos últimas salidas, y sabemos la igualdad que hay en la categoría”. A pesar de su buen estado de forma a domicilio, los de Ciudad Real vienen de perder en casa en la última jornada (2-3), ante la Balonpédica Linense. En la clasificación, el Villarrubia es el 14º con 10 puntos.

Otro de los hechos que destacó Cubillo en la previa del partido fue el buen estado del equipo atrás. Los blanquillos han mantenido la portería a cero en dos de las tres últimas jornadas:“El equipo estaba bien, pero hasta que no dejas la portería a cero, no despegas. Dejar la portería a cero es una garantía para estar en los puestos altos y trabajaremos para que el Villarrubia no marque, sin renunciar al ataque”.