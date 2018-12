La agónica entrada de Eliud Kibet

La Maratón de Málaga tuvo un emotivo momento en la figura de Eliud Kibet. El keniano enfilaba los últimos metros para entrar en la segunda posición a la estela del etíope Lemi Dumecha. Lo hacía por delante de sus compatriotas Moses Mbugua y Emmanuel Kibet. Pero justo ahí colapsó y acabó entrando a gatas en la meta en el Paseo del Parque.

"Mis piernas colapsaron, no podía más. Mis piernas estaban muertas, desfallecieron y me caí. Me siento como si hubiera acabado el segundo clasificado, no me siento el cuarto, para mí he sido segundo en esta carrera", decía Eliud Kibet después de acabar la carrera de manera agónica.

El etíope Lemi Dumecha gana la @maratonmalaga con el récord de la prueba, 2:11.07, delante de los kenianos Moses Mbugua y Emmanuel Kibet pic.twitter.com/TTUqTgYSz4 — malagahoydxt (@malagahoydxt) 9 de diciembre de 2018

El esfuerzo de Kibet le llevó a batir su mejor marca personal. "Cuando corres dos horas y 10 minutos a este ritmo, puede pasarte esto", decía con satisfacción el atleta keniano, que a sus 30 años corría por segunda vez en suelo español y rebajó en más de minuto y medio su marca personal.

