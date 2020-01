El Marbella 'ficha' a Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid y mito del fútbol mundial, ha pasado un fin de semana en Málaga aprovechando la visita de su club para jugar contra el Marbella en la Copa del Rey. Se le ha podido ver con visitas culturales, como el Museo Picasso.

La hospitalidad del Marbella le llevó a regalarle a Ronaldo una camiseta con el número 9, el que portara en los noventa y los primeros años del siglo y le convirtiera en uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Tiene relación con Óscar Ribot, uno de los responsables de Best of You, la empresa que gestiona el club. Ambos coincidieron en el Real Madrid.