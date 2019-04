El Marbella peleará por el ascenso a LEB Plata

Jornada redonda para los malagueños en Liga EBA. O, mejor dicho, para casi todos. Y es que el Framasa Deportivo Coín se impuso en el derbi de la provincia ante el Benahavís Costa del Sol por 93 a 98 en un ajustado encuentro disputado en el Pabellón Municipal de la localidad costasoleña.

Con este triunfo, el CB Coín iguala y adelanta por average al Benahavís, colocándose en el cuarto puesto con siete victorias y ocho derrotas. Tropiezo y balance que los deja sin opciones de promoción, porque dependía de los tres de arriba, que empatan por la cabeza con 11 triunfos y cuatro tropiezos tras la derrota del Enrique Soler melillense, líder hasta ahora en solitario, a manos del Oh!Tels ULB, que es octavo. Se aprovecha de ello el CB Marbella, que colidera ya clasificado para la fase de ascenso a LEB Plata tras firmar una gran victoria ante el Alba Ibs Baloncesto Utrera por un contundente 78-105.

Un gran tanteo en el primer cuarto de 9-25 permitió a los de Francis Tomé llevar siempre la iniciativa en el partido, dejando el encuentro casi cerrado al descanso (26-53). Actuación coral la de los marbellíes, anotando todos menos uno de los jugadores que tuvieron minutos en el encuentro. Además, seis estuvieron en dobles cifras de valoración. Destacable el interior Bruno Diatta, que sumó nueve puntos (2/3 de dos, 5/6 en tiros libres), 14 rebotes (cuatro ofensivos) y dos tapones, además de recibir cuatro faltas para sumar 25 créditos de valoración.

En lo que respecta al grupo de la permanencia, no jugó el Unicaja, cuyo partido con el filial del Real Betis Energía Plus está fijado para el sábado 20 de abril (12:00) al aplazarse por la preparación del Andaluz júnior. No obstante, quien sí compite este mediodía es el Novaschool, que afronta un partido trascendental por la salvación contra el Torta del Casar Extremadura (12:00). Los rinconeros, octavos con seis victorias y ocho derrotas, se miden al noveno, con 4-10. Ganar supondría dar un paso adelante en esa pelea.