El CB Marbella rescinde a Williams y suma dos fichajes

Horas de ajetreo en los despachos del CB Marbella. El conjunto malagueño anunció esta mañana la salida del ala-pívot norteamericano Willie Williams III después de que directiva y jugador llegasen a un acuerdo para la rescisión del contrato que les unía hasta final de temporada "por motivos deportivos". Por el otro lado, llegan nada menos que dos fichajes para suplir y complementar el equipo.

Williams no colmó las expectativas que había puestas en él tras llegar en verano como un referente para la pintura. Venía con experiencia en clubes como Benahavís o L'Alfas del Pi alicantino, pero sus números no han satisfecho al cuerpo técnico del CB Marbella. 5.3 puntos, 5 rebotes y 6 de valoración han sido las estadísticas del norteamericano en este arranque de temporada de LEB Plata donde el equipo de Javi Florido no termina de entrar en dinámica ganadora. Suma dos triunfos y cinco derrotas y es colista del grupo oeste empatado con Algeciras, Ponferrada y el CB Clavijo de Logroño.

El CB Marbella ya estaba pendiente de atar un fichaje, como reconocía su presidente Andrés Jiménez a Málaga Hoy, después de la marcha de Ale Romero. Y tras la salida de Williams, son dos los que llegan: el primero, el ala pívot Filip Vujadinovic. Un jugador canadiense de origen serbio de 2.01 metros y 24 años que llega de jugar este verano en la CEBL con los Niagara River Lions. Antes, se graduó tras pasar cuatro temporadas en la universidad de Ryerson. Él mismo lo anunciaba en redes junto a un grafismo con el mensaje "un nuevo capítulo de este libro loco llamado vida".

Ver esta publicación en Instagram Onto the next chapter of this crazy book called life Una publicación compartida de Filip (@filip_vujadinovic) el 30 Oct, 2019 a las 8:20 PDT

El otro fichaje es el escolta estadounidense Martyce Kimbrough, jugador de 23 años que firma tras pasar la pasada temporada en el Círculo Gijón Baloncesto de LEB Plata. Allí dejó buena impresión promediando 14.2 puntos con un 37.6% en tiros de tres, 3.1 rebotes, 2.2 asistencias y 10.7 de valoración entre las dos fases del campeonato. Se espera su incorporación a lo largo de hoy para que empiece a trabajar a las órdenes de Javi Florido. Aún habrá que esperar hasta la próxima semana para ver a Vujadinovic con los marbellíes.