Comienza la recta final para el CB Marbella en esta primera fase del Grupo Oeste de LEB Plata, que esta vez le lleva hasta Burgos para hacer frente al líder de la competición, al UBU Tizona, en la siempre complicada pista de El Plantío. Los burgaleses esperan a los azulones tras dos derrotas consecutivas, contra Bodegas Rioja Vega como local (79-90) y la última, la más sorprendente, ante el último clasificado, Zornotza, en Amorebieta (93-72). En dinámica contraria llega el CB Marbella, que tras tres partidos consecutivos ganados, sigue soñando remotamente por meterse entre los seis primeros.

Con José Alberto Jiménez aún tocado de su lesión de tobillo, quien sí viaja con la expedición marbellí es Adri Fuentes tras probarse en el último entrenamiento de la semana. Se subirá al autobús para realizar, ya en Burgos, una última prueba y se decidirá si definitivamente se viste de corto o no. Rafa Piña ya lo dijo en la previa del partido, y es que no forzarán de ninguna manera al base malagueño, a pesar de la importancia del partido. “Adri viajará y entrenará el viernes noche con el equipo. Ahí decidiremos entre todos si le damos minutos en el partido o si finalmente se queda fuera. No forzaremos, tenemos a Lucas, a Jon y Martyce, que un momento concreto puede ayudarnos a subir el balón”.

El partido de la primera vuelta fue un poco complicado, ya que el encuentro tuvo que jugarse a las 12:00 de la mañana del 9 de noviembre por las elecciones al Gobierno de España, ya que el Carlos Cabezas fue colegio electoral. Ganaron los de Marbella 89-83, con Martyce Kimbrough como estrella en su debut tras anotar 29 puntos con 9/13 en triples. Aquel día el americano explicó: “He salido con mucha confianza en este primer partido con el equipo. Sentí que tenía que ayudar tras una semana complicada tras perder en Algeciras y la cosa salió bien”.

En cuanto a su rival, Rafa Piña explicó: “Todos sabemos que Burgos es un equipo hecho para estar arriba. Han estado liderando la competición durante muchas jornadas y después de dos partidos perdidos seguro que están molestos e irán a por todas contra nosotros. Tienen jugadores con una experiencia muy grande en la categoría y a pesar de contar con alguna baja será muy difícil tumbarles”.

El partido se jugará hoy las 20:00 horas en el Polideportivo Municipal El Plantío, retransmitido como siempre por CanalFEB. La expedición marbellera saldrá a las 08:00 de la mañana del viernes, para llegar sobre las 18:00 horas a Burgos, donde entrenará a las 21:30 horas. El sábado, tras el partido, regreso a la Costa del Sol.