Atendieron a los medios de comunicación el director general del Marbella, Héctor Morales, y su director deportivo, Marcos López. Hicieron un análisis de la situación actual y hacia dónde quieren dirigir al club malagueño.“Es el comienzo de algo muy grande, queda mucho, pero estamos muy contentos con la situación actual. Esto no para y vamos a hacer algo muy grande”, augura Morales, que añadió:“Estamos ilusionados, como club estamos dando más y más pasos, que creemos que son los mejores para el club y para la ciudad. Si hace un año y dos meses os decimos cómo iba a estar el club a día de hoy, nos diríamos que estamos locos y nos diríais que de qué van estos. No hace falta ver nada más que lo que se vio ayer. Una dimensión brutal, desconocida para Segunda B”.

Después Morales tocó el tema de Granero: “No trae espónsor, pero estar en el foco ayuda a este tipo de cosas. Lo primero que queremos que nos aporte es en el aspecto deportivo, como Esteban. Él o Juanmi Callejón nos dan visibilidad e importancia, y nuestra única espina es no ver el estadio lleno los domingos, espero que esto ayude. Es fundamental para conseguir el objetivo. Esperamos que esto genere todavía más ilusión y venga más gente al Municipal”.

También Marcos López habló del fichaje de El Pirata:“El fichaje de Esteban responde a las inquietudes, al carácter competitivo y a los desafíos que le gusta asumir a Esteban Granero. Él sigue de manera permanente el Marbella, lo siente como suyo. A él le llama el desafío, el reto, salir de la zona de confort. Es un fichaje que se hace desde la mentalidad, de su deseo de competir, de superarse… No viene aquí a la comodidad, más bien lo contrario. Él podría haber ido a clubes de gran categoría, algunos de Champions, de Europa League (nosotros somos conocedores de sus ofertas). Y dijo que si salía de aquí era para ir el Marbella. Viene un deportista llamado por su propia motivación, adrenalina y desafío. El fichaje empieza en el deportista y en la mentalidad del deportista. Nadie entenderá por qué Fernando Alonso va al Dakar. Ahí está el deportista y su mentalidad. Él es valiente y está muy motivado para atreverse con todo esto y con lo que viene”.

El director deportivo prosiguió:“Cuando tú vas a fichar a un jugador lo que buscas es su mentalidad. Buscamos que antes que fiche tenga una entrevista personal conmigo, con el entrenador y con Héctor. Es un deportista que vive en la máxima exigencia y que quiere dar lo mejor de sí para sacarlo en el Marbella. A partir de ahí sabemos que está preparado, entendíamos que los rivales nos empiezan a esperar atrás, que se meten en su campo, que necesitábamos más velocidad, jugadores con toma de decisiones, que se muevan entre líneas… Granero se ajustaba a lo que buscábamos”.

La entrada de Granero trajo consigo la salida de Mustafá, uno de los mejores futbolistas de la plantilla. “Queremos agradecerle su compromiso, entrega y amor por los colores. Estaba en un nivel de rendimiento altísimo. Decirle adiós es complicado, estamos orgullosos con la respuesta del vestuario. Los chicos estaban afectados. Mustafá tiene aquí su familia. Si conseguimos el objetivo él será parte y tendrá su prima de ascenso. Más allá, nosotros pretendemos desde el primer momento dar seguridad al futbolista, no entendemos que los jugadores sean tratados como mercancía. El problema de Granero era que había que dar una baja, y el tiempo de su fichaje lo marcaba el Espanyol, era el Espanyol el que tenía que decidir. Nosotros no teníamos el control del tiempo. El plazo se nos acababa y había que dar una baja. Sub 23 no podíamos, ¿le damos la baja a un futbolista que igual le destrozamos la vida porque no encuentra equipo? Complicado. Después de muchas horas hablando con Óscar, Héctor, cuerpo técnico… Tenemos una oferta importante por Mustafá, el UCAM es un gran club. Va a poder seguir compitiendo. Entendíamos que por el bien de todos Mustafá tenía una opción de progresar, de tener seguridad a largo plazo por la propuesta del UCAM y así evitábamos poner a otra persona en dificultad. En la decisión ha primado lo humano. Que se entienda o no…”, explicó López.

“El mercado es dinámico, llegan cosas. Nada concreto. Te llaman directores deportivos… Son cosas volátiles. No hay nada real, pero en el fútbol alguien te llama y en dos horas y tienes una oferta. De nuestra parte está el mercado cerrado”, concluyó el director deportivo.