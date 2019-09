Marta López regresa a la selección española tres años después

Gran noticia para el balonmano malagueño. Marta López, extremo derecho del Ramnicu Valcea rumano, con más de 100 internacionalidades, regresa a una convocatoria de la selección española casi tres años después para disputar las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa 2020 ante Grecia y Austria. Con ella también figura la extremo izquierdo Sole López, capitana del Rincón Fertilidad. Vuelven a coincidir dos malagueñas en el principal combinado nacional. Sole está consolidada desde el año pasado.

Regresa Marta con las Guerreras casi tres años después, cuando disputó el Campeonato de Europa de Suecia 2016. Con, la jugadora malagueña estuvo presente en dos de los grandes éxitos de la selección española: el bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la plata en el Campeonato de Europa de Croacia y Hungría 2014. En una entrevista en este periódico el mes pasado, Marta prefería ser cauta con las opciones de volver: "Me fui un pocoporque comencé muy joven en la Selección [19 años]. No fue fácil hacer el. No es lo mismo estar con la Selección y con tu equipo, que solo con tu equipo.en si volveré. Prefiero centrarme en mi equipo y que tenga lo que tenga que venir”, decía. Ahora le llegó el premio. De fondo está el Mundial de Japón, que se disputará del 30 de noviembre al 15 de diciembre.