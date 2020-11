Maté anuncia que correrá en el Euskaltel

"Después de diez años en Cofidis creo que ha llegado el momento de dar un cambio a mi carrera, de un nuevo equipo. Es un proyecto que me ilusiona mucho, estoy convencido de que me puede aportar mucho y que yo puedo aportar mucho y sentirme importante dentro de él", arranca el vídeo en el que el ciclista malagueño Luis Ángel Maté anuncia el que será su equipo para la próxima temporada: el Euskaltel Euskadi.

En el vídeo, Maté habla con ciclistas como Juampe López del Trek Segafredo; Juanjo Lobato, del Euskaltel Euskadi o el entrenador de fútbol Eder Sarabia y durante las conversaciones va desvelando su próximo equipo.

"Es un proyecto que me hace muchísima ilusión por muchas cosas, por lo que representa la Fundación Euskadi, por la marea naranja...Creo que nunca antes ningún equipo había conseguido asociar a un color con un equipo como en el caso del Euskaltel. Por esa combatividad, ese orgullo, ese saber hacer, ese espíritu guerrero del equipo. Todo ese componente romántico para mí es muy importante. Pero lo más importante es el proyecto de futuro con unos cimientos tan sólidos. Me he sentido identificado con el proyecto desde el primer momento. Creo que puedo aportar mucho y recibir más, estoy muy ilusionado", zanjaba el ciclista malagueño en el vídeo.

Por último, Maté habló sobre la Vuelta a España que está disputando en estos momentos: "Ahora toca centrarme en mi novena Vuelta, en mi última Vuelta con Cofidis, quiero agradecerle todo lo que me han dado en estos años como ciclista y como persona ".