Luis Ángel Maté compareció ante los medios de comunicación (Cuatro y La Sexta) tras su estrepitosa caída en la vuelta a Polonia, por la que tuvo que recibir 50 puntos. El malagueño dejó claro que “ha sido con diferencia la caída más fea que sufrido en una carrera”.

Un accidente que sorprendió a los aficionados al ciclismo y que obligó al malagueño a abandonar la prueba. “Recuerdo que estábamos bajando muy rápido, para preparar el sprint, y en medio de la curva, en mi trayectoria, había un boquete grande. Metí la rueda y salí disparado”, explicó.

La inercia le hizo chocarse contra un muro y gracias al casco savó la vida. “Al principio pasa todo tan rápido que no te das cuenta. Me intenté incorporar para ver que no tenía nada en las extremidades y ahí me di cuenta que no tenía ya el casco, que se había reventado. Creía que no tenía nada hasta que vi la sangre”.

El marbellí no sufrió ninguna lesión de gravedad. Además de la cabeza, por la que recibió 50 puntos de sutura, tuvo quemaduras por otras partes del cuerpo. Pese a esto, “no perdí la conciencia en ningún momento”.

Este contratiempo no le impedirá volver a subirse a la bicicleta: “te planteas muchas cosas pero es un deporte precioso, que aporta mucho y en el que lanzamos un mensaje muy positivo a la juventud”. Estos días, el marbellí estuvo ingresado en el Hospital Ochoa para poder regresar a los entrenamientos lo antes posible. “Agradezco los cuidados que nos han dado allí, pero nada como estar en casa", afirmó ante los medios.

El objetivo es estar en la próxima Vuelta a España, “hoy quedan 18 días y, aunque la cabeza está bien, toca descansar y entrenar para llegar bien a la Vuelta”. De momento “hay que esperar durante los próximos días, sobre todo esta semana, para ver cómo va la evolución y los valores”.

También tuvo tiempo para acordarse de Bjorg Lambrecht, el joven ciclista que falleció en esta misma prueba. Maté calificó este suceso como "una desgracia tremenda” y insistió en que "la carretera no estaba en condiciones adecuadas".