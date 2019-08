Luis Ángel Maté abandona el Tour de Polonia por una dura caída

Luis Ángel Maté sufrió una aparatosa caída en la primera etapa del Tour de Polonia, que se desarrollaba en Cracovia. Recientemente, el ciclista marbellí anunció su presencia en la competición y añadió que se la tomaría como una prueba preparatoria de la Vuelta a España, su gran objetivo de la temporada.

El malagueño se vio involucrado en un accidente junto a su compañero de equipo Filippo Fortin. Ambos cayeron al suelo y Maté pudo ser visto con signos de dolor sobre el pavimento. Por el momento, se desconoce el alcance del accidente, pero sendos corredores abandonaron el Tour de Polonia. Tras el batacazo, Cofidis publicó un tweet donde trató de informar sobre lo ocurrido sin demasiada exactitud: "Gran caída de Filippo Fortin y Luis Ángel Maté. Ambos corredores permanecen en el suelo y parecen muy tocados. Te damos noticias lo antes posible".

Grosse chute pour @filippo_fortin et @luisangelmate les deux coureurs restent au sol et semblent bien touchés. On vous donne des nouvelles dès que possible #TDP2019 #cofidismyteam