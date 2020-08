Maté se pone en marcha con la Dauphiné Liberé

El ciclista malagueño Luis Ángel Maté arrancará este miércoles su temporada en la prestigiosa Dauphiné Liberé que se disputará hasta el domingo. El marbellí vuelve a competir en las filas del Cofidis después del parón obligatorio por el Covid-19 que le ha mantenido parado desde el pasado mes de febrero.

"Estos meses han sido difíciles de gestionar. Es una situación muy complicada para todos, nadie se podía imaginar la situación que nos ha tocado vivir y sobre todo ha sido difícil de gestionar a nivel psicológico. No sabes dónde puedes entrenar, no tienes unos objetivos claros porque no sabes nada de tu calendario... gestionar todas estas ansiedades ha sido difícil. Creo que yo lo he hecho lo mejor posible y físicamente estoy bien", indicó el ciclista antes de partir hacia tierras francesas.

El curso ciclista ha estado marcado esta temporada por el parón y las únicas pruebas que Maté pudo disputar antes del apagón deportivo generalizado fueron la Vuelta a San Juan, la Clásica de Almería y la Vuelta al Algarve, pruebas típicas del inicio de calendario, por lo que el marbellí tiene muchas ganas de volver a estar en un pelotón.

"Llevo toda mi vida compitiendo. Nunca he estado tanto tiempo sin competir y los ciclistas profesionales estamos hechos para competir, así que me falta por encima de todo ese gusanillo de la competición; estar con los compañeros, compartir en el autobús, el propio estrés de la carrera... todo eso", explicó Maté al respecto.

En lo referente a los objetivos del equipo del malagueño para esta popular y prestigiosa prueba veraniega no descartan nada: "Llegamos con muchas ganas porque el grupo que vamos allí, de los escaladores, liderados por Guillaume Martin, lleva teniendo resultados extraordinarios desde principios de año y en Dauphiné vamos a intentar pelear por el podio. A nivel personal voy a aportar todo lo que tengo dentro ya que estoy deseando volver a ponerme un dorsal"