Maté sobrevive a la granizada de la Dauphiné en la segunda etapa

Segundo día de competición para Luis Ángel Maté en la Dauphiné Liberé. El ciclista malagueño trabajó con su equipo hasta en penúltimo puerto de la etapa , de primera categoría, y el líder de su equipo Cofidis Guillaume Martin entró en el grupo de los favoritos a tan solo ocho segundos del ganador Primoz Roglic, por lo que mantiene intactas sus opciones de victoria en la general.

"Hemos venido a este Dauphiné con un líder que puede pelear por la victoria y esto son muy buenas noticias. No pasa todos los días, es una oportunidad muy buena y el equipo vamos a dar el 100% para que pueda lograr el mejor resultado posible. Personalmente hoy me he sentido mejor que ayer, aunque al final nos ha caído una granizada terrible. Pero estamos bien, que eso es lo importante", explicó Maté tras la etapa del jueves.

Para el viernes, la prueba tiene otra etapa de montaña en la que se subirá el Col de la Madeleine, de categoría especial, y se terminará en alto, concretamente en el puerto de Saint Martin de Belleville de primera categoría. Eso sí la segunda etapa dejó imágenes dolorosas en los corredores que sufrieron una granizada bastante fuerte.

Tim Declercq and Maxime Chevalier after the stage, wow. 😳😬 That looks so painful, poor guys...Cycling is the new golf, just that you get hit by golf ball hailstones. #Dauphine pic.twitter.com/F4e1cybdx5