Matteo Berrettini, otra baja importante para la Copa Davis en Málaga

El italiano Matteo Berrettini no se ha recuperado a tiempo de su lesión en el pie izquierdo y no podrá disputar la fase final de la Copa Davis en Málaga, que empieza este martes. "El tenista romano aún no se ha recuperado de la lesión en el pie izquierdo sufrida el pasado mes de octubre en el torneo ATP de Nápoles. No obstante, estará en Málaga a partir del próximo miércoles para apoyar al equipo", anunció la Federación Italiana de Tenis en un comunicado.La baja de Berrettini se suma a la de Jannik Sinner, que deja a Italia sin sus dos grandes figuras ante el complicado reto de la Davis para el que el capitán italiano Filippo Volandri ha decidido no llamar a nadie como sustituto. "Estoy seguro de que podremos hacer frente a estas dos pérdidas. Los muchachos lo darán todo y estarán listos. Tengo la suerte de tener un equipo competitivo y poder tomar decisiones independientemente de las ausencias. Los rivales que nos encontraremos en Málaga son fuertes. Estados Unidos, nuestro rival en cuartos de final, es sin duda uno de los equipos más competitivos, pero los afrontaremos sabiendo que podemos lograrlo", comentó al respecto.Italia se medirá a los estadounidenses el próximo jueves 24 de noviembre y, en caso de acceder a las semifinales, al ganador del duelo entre Alemania y Canadá.