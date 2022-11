Las razones para traer la Copa Davis a Málaga: 14 euros por euro invertido

La pregunta suele ser frecuente entre el ciudadano de a pie cuando ve un evento grande, como son las Finales de la Copa Davis, en Málaga. Hay una inversión fuerte para traer una competición de este calado, en este caso, varios millones de euros que salen en gran parte de la Junta de Andalucía más el acompañamiento de Diputación y Ayuntamiento. ¿Merece la pena? ¿Deja realmente dinero en la comunidad y la provincia? ¿Hay una huella positiva? ¿Compensa la inversión en vez de realizarla en otros campos?

En los últimos años, la línea de la Junta de Andalucía de apostar por grandes eventos ha sido constante. Haciendo de La Cartuja la sede de la selección española y de una Eurocopa, visitas constantes de equipos nacionales de muchos deportes, el Mundial sub 17 de baloncesto en Málaga... De fondo está la celebración de la Solheim Cup en 2023, la Ryder Cup femenina, en Finca Cortesín. Era un pensamiento del tristemente desaparecido Javier Imbroda, de cuyo equipo formó parte el malagueño José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía. Trabajó en la NBA, el Real Madrid de baloncesto, el Málaga Club de Fútbol y en LaLiga, un curriculum importante que le hace tener un conocimiento poliédrico del deporte y del negocio que sigue aplicando ahora en la consejería que dirige el también malagueño Arturo Bernal.

En marzo pasado se cerró el acuerdo con Gerard Piqué, presidente de Kosmos, la empresa que en 2018 llegó a un acuerdo con la ITF (International Tennis Federation), aprobado en Asamblea, para durante 25 años organizar la centenaria competición en una inversión prevista de 3.000 millones de dólares. El recientemente retirado futbolista campeón del mundo es la cabeza visible de una empresa importante que pisa fuerte en el sector, con más de 100 empleados, muchos de ellos con experiencia en organizaciones deportivas y grupos empresariales potentes. Piqué formalizó públicamente el acuerdo en una visita al IAD de Carranque. Tiene un conocimiento nada superficial sobre la ciudad malagueña y ya se había interesado previamente por su potencial como inversor. En 2021 se conoció la adquisición por parte de su familia de los terrenos del antiguo Cine Andalucía para la construcción de un hotel de cinco estrellas, ahora en espera tras la aparición de restos arqueológicos.

Arrabal explicaba a Málaga Hoy tras la presentación del evento en el Ayuntamiento cómo fue el proceso para que la Copa Davis acabara en la ciudad, en principio con un acuerdo para 2022 y 2023. "Llevamos casi cuatro años en esta responsabilidad con la intención de estar muy encima de todos los acontecimientos deportivos de primer nivel que sean interesantes para Andalucía. El mundo del tenis tiene un matiz cualitativo. Junto a la vela y el golf marcan un estilo de vida y los seguimos con especial interés. Ya albergamos un ATP 250 en Marbella en 2021. A partir de ahí asistimos a la pasada edición en Madrid de las finales en la Davis y conocimos que se abría un concurso para optar a la fase de grupos. Participamos, seis ciudades que optamos a cuatro puestos y pudimos conseguir una de las sedes, posteriormente para la final tras competencia con lugares importantes de Oriente Medio", señala Arrabal. En un principio se daba por hecho que Abu Dabi sería el escenario de las finales. También Estados Unidos se publicaba como otra alternativa. En el modelo de negocio de Kosmos, después de que Madrid acogiera las dos primeras ediciones, se apostaba en primera instancia por la diversificación de mercados y la idea era llevarlas a otro continente después de que también se hubiera decidido que Europa acogiera las cuatro sedes previas (finalmente Valencia, Hamburgo, Glasgow y Bolonia). Málaga, con Andalucía pilotando, siguió con las comunicaciones abiertas. La reputación de la ciudad y la región para organizar eventos deportivos está en un pico muy alto. Y, sobre todo tras la pandemia, se busca seguridad para albergar eventos.

La Costa del Sol acabó convenciendo a la ITF y Kosmos. "Hay una características que se pedían, estos torneos se tienen que disputar en indoor. Pensábamos que el Palacio cumplía perfectamente, además rodeado de una infraestructuras de comunicaciones muy potente, con aeropuerto y AVE al lado, hoteles...", razona Arrabal: "Así se propicia, preparamos un pliego con las mejores condiciones y fuimos capaces de convencer a la ITF de que Málaga y Andalucía tenían una capacidad organizativa suficiente para acoger las Davis Cup Finals. Objetivamente, es el acontecimiento más importante desde el Mundial de fútbol de 1982, con una salvedad. En este caso, son unas finales y no una fase previa. No acontece nada parecido desde entonces. Me atrevería a decir que, viendo más allá, es el acontecimiento deportivo más importante que ha albergado Málaga".

Explica Arrabal en las horas previas al arranque de un torneo que implica una preparación minuciosa en los últimos meses que "un evento de esta magnitud tiene mucho trabajo previo, pero ahora viene el momento de la verdad. Tanto el equipo de ITF como el de Kosmos son muy profesionales, tienen mucha experiencia, gente con muchas vivencias en el mundo del deporte y la empresa. La gente del Carpena está encantada con ellos y ellos con la gente de Carpena. Están encantados con la capacidad organizativa del equipo de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación y Junta, con las posibilidades a nivel hotelero. En Málaga se dan las condiciones para que este torneo pase si cabe a otro nivel. Así lo perciben todos los participantes".

"Estimamos, por los datos recabado, 35.000 pernoctaciones, el éxito está garantizado, las personas que han comprado entradas son un 55% de fuera de Andalucía y el 21% de fuera de España, las que vienen de fuera tienen una media de cuatro noches de permanencia, la del resto de España, dos. Los números son fantásticos. El impacto directo que tenemos estudiado es de 40 millones de euros, el medido de las marcas Andalucía y Málaga, 100 más. Sumando ambos, 140", señala el secretario general para el Deporte de la Junta, que ejemplifica cómo vuelve la inversión: "Aproximadamente, entre el ingreso directo y el indirecto, vuelven 14 euros por cada uno que se invierte".

"El retorno es un hecho objetivo, no admite discusiones", sostiene Arrabal, que asegura que la apuesta por los grandes eventos "no es incompatible con otras actuaciones. Si uno repasa de las inversiones realizadas en los últimos años en deporte escolar, deporte base, deporte federado, universitario, olímpico, no olímpico, alto rendimiento, con más de 100 eventos organizados en 2021. En este tipo de eventos, como la Copa Davis, la rentabilidad es objetiva, no admite margen a la discusión. Y no es para nada incompatible con otras actuaciones. La fuerza de esta competición es que presenciamos un Mundial de tenis, los mejores países llegaron hasta aquí. Las lesiones son parte del deporte y hay ausencias, pero, en este caso, la fuerza de una competición radica en que hay cerca de 600 medios acreditados".