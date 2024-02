Maxim Van Gils gana la reducidísima Vuelta a Andalucía

El belga Maxim Van Gils (Lotto Dstny) logró este viernes la victoria en la reducidísima edición número 70 de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, al ganar con un tiempo de 8 minutos y 17 segundos su única etapa, una contrarreloj de 5 kilómetros en Alcaudete (Jaén) tras la suspensión de las otras cuatro por los efectos de las protestas de los agricultores.

Tras esta primera y única etapa, con llegada en un repecho con bajada final en el Castillo Calatravo de Alcaudete, el podio se completó con el segundo puesto del español Juan Ayuso, del UAE Team Emirates, y del italiano Antonio Tiberi, del Team Bharain Victorius.

Comunicado de la organización

"Tras infinitas gestiones, pese a tener todos los permisos y cumplir con los requisitos que establecen las normativas, las autoridades gubernamentales no han podido asegurar la asistencia de las fuerzas del orden público necesarias para dar cobertura de seguridad a la prueba y a todos sus participantes en las dos próximas etapas. Ante esta situación anómala, ajena a nuestra organización, no ha quedado más remedio que suspender la prueba, celebrándose únicamente la contrarreloj prevista para este viernes en la localidad de Alcaudete. Una vez que el pasado miércoles se ordenó la retirada de los efectivos de la Guardia Civil que habían sido destinados a la prueba por parte de las autoridades, esta organización ha realizado un esfuerzo sobrehumano para poder realizar la prueba. Agradecer desde la organización los titánicos esfuerzos realizados por todos y cada uno de los distintos municipios, diputaciones, mancomunidades, Junta de Andalucía, equipos y corredores, UCI, Federación Andaluza de Ciclismo, Real Federación Española de Ciclismo, firmas comerciales, miembros de la organización y su equipo técnico por sus esfuerzos, así como la Agrupación de Tráfico y demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Delegación del Gobierno y demás instituciones por su ayuda y colaboración con el fin de revertir esta situación totalmente excepcional y de la cual hemos sido un daño colateral en Andalucía, España y Europa. No es únicamente el importante daño económico y la de imagen el que se produce a la organización, sino un grave perjuicio para la imagen del ciclismo andaluz y español, por ello, queremos agradecer la numerosas muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido en estos días"