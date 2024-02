La Vuelta a Andalucía, suspendida definitivamente; sólo se correrá una contrarreloj en Alcaudete este viernes

La Vuelta a Andalucía se suspende definitivamente y quedará reducida a una contrarreloj en Alcaudete este viernes, la única parte que se ha podido salvar tras reprogramar la carrera. Todos los intentos por sacar adelante la carrera, que debía disputarse de miércoles a domingo en las carreteras andaluzas han resultado baldíos. Se intentó recortar el recorrido, hacer caminos alternativos, dejar la carrera en tres días el fin de semana, con la aprobación de los equipos... Pero no ha sido posible por las protestas de los agricultores y la falta de efectivos de la Guardia Civil para dedicar a la carrera. Este domingo la etapa debía salir desde Benahavís y el jueves desde Vélez.

Comunicado de la organización

"Tras infinitas gestiones, pese a tener todos los permisos y cumplir con los requisitos que establecen las normativas, las autoridades gubernamentales no han podido asegurar la asistencia de las fuerzas del orden público necesarias para dar cobertura de seguridad a la prueba y a todos sus participantes en las dos próximas etapas. Ante esta situación anómala, ajena a nuestra organización, no ha quedado más remedio que suspender la prueba, celebrándose únicamente la contrarreloj prevista para este viernes en la localidad de Alcaudete. Una vez que el pasado miércoles se ordenó la retirada de los efectivos de la Guardia Civil que habían sido destinados a la prueba por parte de las autoridades, esta organización ha realizado un esfuerzo sobrehumano para poder realizar la prueba. Agradecer desde la organización los titánicos esfuerzos realizados por todos y cada uno de los distintos municipios, diputaciones, mancomunidades, Junta de Andalucía, equipos y corredores, UCI, Federación Andaluza de Ciclismo, Real Federación Española de Ciclismo, firmas comerciales, miembros de la organización y su equipo técnico por sus esfuerzos, así como la Agrupación de Tráfico y demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Delegación del Gobierno y demás instituciones por su ayuda y colaboración con el fin de revertir esta situación totalmente excepcional y de la cual hemos sido un daño colateral en Andalucía, España y Europa. No es únicamente el importante daño económico y la de imagen el que se produce a la organización, sino un grave perjuicio para la imagen del ciclismo andaluz y español, por ello, queremos agradecer la numerosas muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido en estos días"