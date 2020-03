La Media Maratón de Málaga presenta sus medidas anti coronavirus

Con la incertidumbre sobre si celebrará el próximo domingo 22 de marzo, en vistas de los últimos acontecimientos parece complicado, la Media Maratón de Málaga sigue preparando su trigésima edición. Fue presentada en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la capital. 7.500 corredores, 5.775 hombres y 1.725 mujeres, un 66% de ellos de la provincia, están citados a la prueba. No es una prueba del estilo del maratón, que sí tiene una masiva participación internacional. "Es una media maratón un poco rara con el tema del coronavirus que nos invade por todos los sitios. Esperemos que el Cautivo aleje de todo el mundo el virus y también de Málaga", decía Manolo Sarria, organizador de la prueba.

Manolo Sarria presentó una batería de medidas para pelear contra el coronavirus, lo más candente y lo que más preocupa. "Hemos hablado con el delegado de salud de la Junta sobre las medidas que hemos puesto en marcha. En la Feria del corredor habrá una doble mesa en la feria del corredor, para que haya metro y medio entre voluntarios y quien recoja el dorsal, con sus guantes y dispensadores para lavarse las manos. En la línea de meta, los guardarropas se han ampliado. Y el dorsal va con una pegatina en la mochila, en vez de con imperdible. En el Parque, salida y llegada, habrá dispensadores de alcohol. La medalla de finishers, este año excepcionalmente, irá en la bolsa del corredor y no se dará en la línea de meta. El agua se pondrá en las mesas y no se dará directamente. No habrá fruta, bebida isotónica o cerveza porque había manipulación con los vasos o al darla y así se eliminan riesgos", explicaba Sarria.

La Federación Española de Atletismo publicaba una nota, no obstante, que ponía en duda todo. "En vista de la evolución de la situación generada por la transmisión del COVID-19, el Gobierno nos ha anunciado que va a adoptar hoy una batería de medidas preventivas que van a afectar a la celebración y organización de todas las competiciones y eventos deportivos, profesionales y no profesionales, de ámbito estatal e internacional. Incluyendo que todos los eventos de cualquier nivel se celebren a puerta cerrada. Estamos a la espera de conocer todas estas medidas para tomar las decisiones oportunas que afecten a la celebración de los próximos campeonatos federativos programados. En estos momentos, no podemos descartar la posibilidad de cancelación o aplazamiento de los mismos. Lamentamos la situación de incertidumbre creada ajena a nuestra voluntad y os informaremos tan pronto como nos sea posible", decía la misiva. Así que la incertidumbre seguirá unas horas.

ElMouaziz, Mouanir Elouardi, Cristóbal Ortigosa, Javi Díaz Carretero, Dani Pérez y Mario García en categoría masculina y Nazha Machrouh, Janine Lima, Lourdes González y Jessica Petersson en femenina son los atletas más destacados de la prueba, que conjuga la vertiente competitiva con la recreativa

"Es una prueba pionera en el atletismo malagueño, recuerdo cuando se iba y se volvía a Campanillas, no corrían más de 100 personas. Ha sido pionera en el sentido de las pruebas en ruta en Málaga. Este boom del running en Málaga, con pruebas de auténtico renombre, se originó ahí. Combinar el atletismo popular y salud, ocio y recreativo, con el atletismo de competición. Combinar a los grandes deportistas de élite con otros que disfrutan para superar sus propios límites y sentirse mejor personalmente. La media maratón la vamos a poder celebrar sin problemas. Será una fiesta seguro. Ha puesto la prueba en el calendario atlético andaluz, que disfrutemos de un evento el día 22", decía Enrique López Cuenca, presidente de la Federación Andaluza.

"Es una ciudad estratégica para nosotros. Esponsorizamos más de 50 carreras, siempre colaborando con el territorio. Los valores del running coinciden con los de CaixaBank, están en nuestro sistema linfático", aseguraba Gerardo Cuartero, representante de CaixaBank. También estuvieron el diputado provincial de Deportes, Fran Oblaré, y Noelia Losada, concejala de Deportes.