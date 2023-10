Merche Castellanos, el muro del Costa del Sol para avanzar en Europa

Merche Castellanos (Ciudad Real, 1988) es uno de los pilares en los que se ha asentado el crecimiento exponencial del Costa del Sol en el último trienio. Ha estado presente en los cinco títulos conseguidos desde 2020 mandando desde la portería y se ha consolidado como una de las porteras en la selección española, con la que fue olímpica en Tokio. Apoyada en una buena defensa ha ofrecido varios recitales en este comienzo de temporada y está en su plena madurez. Este domingo tiene un reto, junto a sus compañeras, el de completar la proeza de derrotar al Larvik y pasar a la siguiente ronda de la EHF European League (18:00 horas, en Carranque).

Las victorias ante Bera Bera y Larvik en el lapso de cuatro días ha elevado la autoestima del Costa del Sol, como refiere Castellanos. "Fue una semana muy buena a nivel deportiva y mental. Dos partidos muy importantes ante dos equipos muy buenos y el equipo ha respondido muy bien y eso te da ánimos para toda la temporada. Los cuatro goles de ventaja sabemos que están, pero hay que salir a ganar desde el 0-0. El Larvik es un equipo muy bueno, tiene jugadoras muy experimentadas y van a venir aquí a ganarnos. Debemos tener en la cabeza sólo la manera de ganar el partido", dice la meta manchega, que pone en valor lo que es enfrentarse a un equipo como el noruego: "El Larvik tiene mucha historia, lo conozco desde hace muchos años. No había jugado contra ellas, pero sí fue a ver la final de la Champions que jugaron aquí contra Itxako y estaban las mejores, la selección noruega entera metida. Es un club muy grande, sólo ver el pabellón... Estaba precioso, tiene tanta historia y fue una gran experiencia".

"Impresiona porque es muy buena", define Castellanos a Heidi Loke, la mítica pivote del equipo noruego que en el partido de ida metió nueve goles y a sus 40 años es diferencial: "Había coincidido alguna vez con ella jugando con la selección. Es una jugadora con muchísima calidad, da igual la edad. Rinde a un nivel espectacular, se mueve como si tuviera 20 años. Pero es increíble, la manera de lanzar, de moverse... Nos lo puso muy difícil y aquí seguro que mucho más. Y no sólo ella. Tiene jugadoras muy buenas, juegan muy rápido. Tenemos que jugar al nivel del otro día. Mejorar algunas cositas, algunos detalles, pero es un partido que va a ser complicado. No hay que confiarse y sí mentalizarse de que va a haber malos momentos y tendremos que sufrir mucho para ganar".

Acerca de su buen momento de forma, la cancerbera asegura que "en la portería, si no tienes defensa, es muy complicado parar. Algunas puedes sacar, pero no paras tanto como cuando la defensa te lo pone más fácil. Allí estuvieron a un nivel muy bueno. Se va notando que se van acoplando todos los fichajes, se nota en defensa y portería. El nivel ha subido con los cuatro fichajes, son cuatro fichajes de nivel, jugadoras que han venido a mejorar en todos los puestos y el nivel del equipo ha subido. Cuando se acoplen será todavía mejor", advierte Castellanos, que valora cómo es esa madurez a los 35 años: "Me encuentro bien. De cabeza juegas mucho más tranquila que cuando tenía 25 años. Tengo mucho más años, físicamente estoy bien aunque cuanto mayor eres más dolores tienes, es inevitable. Me encuentro mejor cada año más tranquila y más a gusto. El año pasado tuve un par de problemas musculares, pero fueron dos momentos de parón y como nueva".

Sí destaca la portera que la ambición está intacta en la plantilla. "Queremos más, que se sumen trofeos. Pero es complicado ganar títulos, no nos los van a regalar, aunque nuestro objetivo es luchar por conseguirlos, que Málaga siga viviendo los partidos como el año pasado y que se disfruten los títulos. El club tiene ambición, ha dado un paso adelante, y la plantilla también para mirar arriba. Este año hay que mirar arriba. Claro que hay más equipos que quieren, pero nosotras somos una de ellas y hay que asumirlo", afirma, al tiempo que cuando se le cuestiona si su vida tras el balonmano estará en Málaga dice que "nunca se sabe. Estoy muy bien, he firmado dos años y estoy muy bien, muy contenta. Mi vida personal va muy bien, contenta con mis compañeras y ya medio malagueña, sí".