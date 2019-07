Miguel Ángel Jiménez no pasa el corte en el British Open

Miguel Ángel Jiménez no supera el corte en la segunda jornada del Open Británico y se despide del mismo. Culmino la misma con 73 goles, para un total de 13 sobre par. Algo peor fue la primera, la inaugural. Jiménez terminó con 82 golpes (+11). Números que no le permitieron continuar.

El de Churriana hizo autocrítica: “Ya me dirás que se puede hacer con un solo birdie en dos vueltas”. Las condiciones meteorológicas no fueron un problema para el golfista, que no quiere señalar a ningún factor: “Hemos jugado hoy en condiciones estupendas, con una pequeña brisa, pero en condiciones muy buenas. Simplemente no he estado a la altura de las circunstancias”.

Jiménez pareció encontrar una explicación a lo sucedido: “Demasiadas expectativas, a lo mejor me he presionado demasiado y con muchas cosas alrededor, pendiente de demasiadas cosas. A ver si ahora en Royal Lytham puedo jugar, yendo golpe a golpe y hoyo a hoyo, que es como se tienen que hacer las cosas”. Para culminar hasta próximo aviso con su humor habitual: “Me he despertado a las cuatro de la mañana con más hambre que los indios de Cómpeta”.