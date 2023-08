Mundial: Horario y dónde ver en TV el Brasil - España

El seleccionador de España, Sergio Scariolo, avisó este domingo de que el partido contra Brasil, en el que se decidirá la primera plaza del grupo G, será muy complicado y que habrá que "estar preparados para pasarlo mal". "Es el partido decisivo de este primer grupo y entre los equipos con más fuerza, con más talento y con más talla. Sabemos que va a ser tremendamente difícil, Brasil está jugando muy bien no solo en el Mundial, sino durante toda la preparación y la pretemporada", declaró el seleccionador italiano tras el último entrenamiento preparatorio antes del decisivo duelo."Tiene excelentes bases, una capacidad de tiro tres puntos impresionante y jugadores muy grandes y atléticos en los puestos de 4 y de 5. Creo que tenemos que estar preparados para pasarlo mal, para pasar momentos de dificultad y saber superarlo en equipo porque hacerlo individualmente no nos conviene", explicó. Scariolo fue claro al ser preguntado por si pudiera dejar sin jugar a un jugador de su próximo rival: "Yo quitaría a Marcelinho. Respetando a muchos de sus jugadores, le quitaría a él".Además, valoró la baja de Raulzinho Neto, base de los Cleveland Cavaliers que se rompió el tendón rotuliano de su rodilla derecha ante Irán. "Lo mismo que nos siguen preguntando a nosotros con Ricky. Son excelentes jugadores pero los equipos tiene que buscar la forma de rehacerse. Lo importante es desearle una pronta recuperación. Es un excelente ejemplo para los jóvenes. No está bendecido por un talento extraordinario pero ha hecho una carrera impresionante en la NBA y es una persona que me cae especialmente bien, le tengo mucho aprecio", sentenció.

Fecha y Horario

El Brasil -España, de la primera fase, se jugará este lunes, 28 de agosto, a las 15:30 (horario peninsular) en el Indonesia Arena de Yakarta.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en Teledeporte.