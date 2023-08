Mundial de baloncesto 2023: Horario y dónde ver en TV el España - Costa de Marfil

El Mundial 2023 arranca este sábado para España y la consigna y el mensaje están claros: no hay rival fácil por mucho que la teoría o los números digan lo contrario. Costa de Marfil no debería suponer un problema en el debut de España en la capital de Indonesia, pero jugadores y cuerpo técnico no se fían e irán con todo a por un rival que destaca por su físico. España ya está centrada en lo que tiene por delante. Atrás quedan ya unas preocupaciones por las bajas de Ricky Rubio y Lorenzo Brown que ahora han tornado en un plus, si cabe, de intensidad, de concentración y de confianza plena en el grupo. España solo mira hacia el futuro, hacia el gigante reto que supone defender la corona de 2019.Actual campeona del mundo y de Europa, la selección que dirige el italiano Sergio Scariolo, pese a ser una de las favoritas del evento, ha sido hasta ahora muy cauta con el mensaje que transmite a la afición, queriendo rebajar las expectativas generales que una gran cita como esta puede suscitar. Por eso y por que no quieren confiarse. Por que pese a que Costa de Marfil no sea el rival más duro del grupo, es un partido trascendental. Es una posibilidad de victoria doble, esa que otorga el superar al rival y el comenzar el torneo de manera inmejorable, el coger sensaciones positivas y el seguir creciendo como grupo."Hay que ganar los tres partidos y Costa de Marfil no es 'a priori' el rival más fuerte, pero es muy complicado. No va a ser fácil y tenemos que estar bien desde el segundo uno. La siguiente fase tiene pinta de que va a ser muy complicada y si vas con 3-0 te da un poco de aire, si vas con 2-1 se te puede complicar", añadió Brizuela.

Fecha y Horario

El España-Costa de Marfil se jugará este sábado, 26 de agosto, a las 15:30 (horario peninsular) en el Indonesia Arena de Yakarta.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en La 1 de TVE.