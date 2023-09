Natalia Baldizzone, campeona de Europa por cuarto año consecutivo

La malagueña Natalia Baldizzone se ha proclamado campeona de Europa por cuarto año consecutivo. La patinadora de la selección española se impuso a sus rivales con superioridad para colgarse su cuarta medalla de oro continental. Natalia Baldizzone ha sumado un total de 145.35 puntos. Su compañera Elena Fortuny quedó en séptimo puesto en el evento que se ha celebrado en Ponte di Legno (Italia) desde días atrás.

Baldizzone va completando un palmarés impresionante. Desde los 11 años va entrando en convocatorias de la selección española. "Fue en pareja porque todavía era muy pequeña y no tenía la edad para competir a nivel europeo y mundial hasta 2018, pero mi compañero es más grande que yo y a partir de ahí podía competir. La verdad que se recuerda con mucha ilusión y mucha emoción poder disfrutar de esa experiencia y que la federación cuente contigo para poder participar pues no somos tantos. Por ejemplo ahora en el Campeonato del Mundo en principio son sólo 13 deportistas, son muy pocos para toda la selección española que somos, hay mucha gente que se va a quedar fuera. Entonces te sientes realmente orgulloso y realizado porque te llamen a ti", decía en una entrevista en este periódico tiempo atrás.

En ese momento es inevitable que recuerde cuántas horas dedica para estar en la cima. "De patines más la hora de flexibilidad, preparación física, coreografía y demás, aunque depende del momento de la temporada", dice, al tiempo que recuerda sobre todo cómo fue compaginarlo con los estudios desde chica: "Cuando era más pequeña era más complicado, toda la mañana en el colegio, luego ir a entrenar, hacer los deberes y demás. Yo por ejemplo estudié en el colegio Salliver y siempre me han apoyado bastante en el tema del deporte y ahora en la Universidad de Málaga súper bien porque soy estudiante a tiempo parcial y no debo cumplir número de horas asistidas, que realmente es más complicado".

Otros resultados españoles

En categoría sénior masculina, Llorenç Àlvarez se ha quedado muy cerca de repetir como campeón de Europa y finalmente se ha colgado la medalla de plata. El otro representante español, Manuel Delgado, ha terminado en sexto lugar.

Justo antes, Ot Font se ha proclamado campeón de Europa junior sumando un total de 131.46 puntos por sus dos danzas. En junior femenina, Naroa Ruiz se ha colgado el bronce y Lidia Mateo ha finalizado en el cuarto lugar.