Natalia Baldizzone, subcampeona del mundo.

La malagueña Natalia Baldizzone se ha proclamado subcampeona del mundo de Solo Danza en el Mundial de Colombia que se está celebrando en Ibagué. Ella y el catalán Llorenç Álvarez se han colgado la medalla de plata finalmente y han sumado los dos primeros metales para España en el Campeonato del Mundo.

La fuengiroleña estuvo a muy poco de lograr su segundo oro tras el que logró en 2021. Firmó una actuación valorada por los jueces con 150.04 puntos, a sólo dos de la campeona, la italiana Roberta Sasso (152.36). Completó el podio la paraguaya Erika Alarcón (146.65). Baldizzone había conseguido semanas atrás su cuarto título europeo consecutivo.

Baldizzone va completando un palmarés impresionante. Desde los 11 años va entrando en convocatorias de la selección española. "Fue en pareja porque todavía era muy pequeña y no tenía la edad para competir a nivel europeo y mundial hasta 2018, pero mi compañero es más grande que yo y a partir de ahí podía competir. La verdad que se recuerda con mucha ilusión y mucha emoción poder disfrutar de esa experiencia y que la federación cuente contigo para poder participar pues no somos tantos. Por ejemplo ahora en el Campeonato del Mundo en principio son sólo 13 deportistas, son muy pocos para toda la selección española que somos, hay mucha gente que se va a quedar fuera. Entonces te sientes realmente orgulloso y realizado porque te llamen a ti", decía en una entrevista en este periódico tiempo atrás.

Actuación española

El patinador del CPA Ripollet, que era primero provisional tras el Style Dance, se ha quedado a muy pocas centésimas de conseguir su segundo título mundial. Por su parte, Manuel Delgado remontó una plaza en el Freedance para terminar en el séptimo puesto. En global, la competición en categoría sénior ha tenido un nivel muy alto.

En categoría junior, OT Font se ha quedado muy cerca de la medalla de bronce, a menos de un punto, y ha finalizado en el cuarto lugar. Nuestra otra representante junior, Lidia Mateo, ha sido finalmente quinta.

Los próximos españoles en competir serán las Parejas Danza. En categoría junior, Ot Font y Lidia Alomà serán los primeros y realizarán su Style Dance a partir de las 12:10h (local) y 19:10h (peninsular española). Por su parte, nuestros representantes sénior, Lidia Mateo y Manuel Delgado, competirán a partir de las 13:50h (local) y 20:50h (peninsular española).