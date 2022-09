Noemí Jiménez, segunda en el Rose Ladies Open

La malagueño Noemí Jiménez (par) se quedó a un paso de obtener su segunda victoria en el LET Access Series, segundo circuito europeo femenino. Líder al inicio de la jornada en el Rose Ladies Open, ha caído finalmente a la segunda posición en favor de la sueca My Leander (-3), que ha aventajado a la española en tres golpes en The Melbourne Club (Inglaterra).

En una semana marcada por la disputa de la Presidents Cup, el golf español ha cosechado buenos resultados también en otros circuitos. Así, por ejemplo, Carmen Alonso (-12) ha sido octava en el KPMG Women's Irish Open tras ceder algunos puestos en los últimos 36 hoyos. Los primeros los despachó con sensacionales tarjetas de 69 y 65 golpes.

Y Adrián Otaegui (-5) ha sido decimotercero en el Cazoo Open de Francia celebrado en Le Golf National, donde ha firmado una semana muy sólida con su pico más alto en la tercera jornada (67). Mismo resultado han obtenido Joel Moscatel y Alejandro del Rey, ambos con -6, en el Swiss Challenge.

Además, un buen apunte en el Walmart NW Arkansas Championship, tercera prueba en la que participa la malagueña Azahara Muñoz tras su retorno a los campos y tercer corte pasado. Esta vez, puesto 32 con -8.