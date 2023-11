Novak Djokovic: "Amo venir a Málaga, es de los lugares más bonitos del mundo"

Novak Djokovic tiene un idilio especial con Málaga. Suele acostumbrar el astro serbio a pasar temporadas en la provincia, cuando el circuito da un respiro a final de año. Al acercarse el invierno, es un fijo en Marbella, donde tiene residencia, grupo de jugadores que se ejercitan por esas fechas que él comanda. Tierra conocida para Djokovic, que se mostraba muy cariñoso en una sala de prensa multitudinaria por todos los atractivos que tiene la Costa del Sol, tierra de tenistas. "No paso demasiado tiempo, pero amo venir aquí; uno de mis hermanos vive en Marbella. La Costa del Sol es de los lugares mas bonitos del mundo. Los jugadores venimos aquí para preparar los torneos en Australia. Siempre hay sol, algo que no se encuentra en otros lugares de Europa. Me encanta la energía que dan aquí. Comida, gente, el carácter de las personas, es algo diferente a cualquier parte de España. Es increíble todo lo que ofrece", decía un Novak Djokovic que acaparó la conferencia del equipo serbio.

"Ha habido muchas críticas con el cambio de formato. Yo creo que lo mejor es una mezcla del que había antes y el de ahora. No es bueno que llevemos tanto tiempo sin jugar en Serbia. Lo que creo es que hay que hablar con los jugadores y que la ITF nos tiene que preguntar. Es demasiado que un mismo país organice cinco años seguidos las finales. Desde mi punto de vista, tendría que rotar", se mojaba el número uno del mundo en ese debate del formato. Málaga y Andalucía trabajan para ser sede de las finales un año más. Un Djokovic que llegaba de Turín a Málaga "con nada que celebrar", después de haber sido Maestro, semana de referencia para estas Finales. "Intentare mantener mi nivel de Turín, sobre todo de la semifinal y la final. Es la última semana del año, por lo que tengo que dar el último empujón".

"Es una de las grandes selecciones, de las federaciones mas fuertes. Wimbledon y otros torneos que son muy importantes. Andy y Jamie Murray, Norrie, Draper, jugadores zurdos, que no hay tantos en el circuito. Nos enfrentamos a una gran selección, no va a ser fácil para nosotros. Trataremos de prepararnos bien entre hoy y mañana. Tienen muchas opciones tanto en individuales y dobles, pese a que no está Andy. Tienen de los mejores jugadores del mundo en dobles, como Salisbury. La atmósfera que se vive en la Davis no se vive en otro sitio", desgranaba al equipo británico, eliminatoria de cuartos de final que se disputará este jueves en el turno de la tarde. "Debuté en esta competición hace casi veinte años. Recuerdo que me invitaron a formar parte del equipo. Dos décadas después estoy aquí, con el objetivo de ganar el título", con el colmillo bien afilado.