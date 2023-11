Andalucía y Málaga trabajan para que las Finales de la Copa Davis repitan en 2024

Andalucía y Málaga consideran muy productiva la unión con la marca Copa Davis. Han sido dos ediciones, 2022 y esta incipiente de 2023, que se firmaron. Sin la presencia del equipo local, España, se han vendido el 95% de las entradas para el torneo. El año pasado, con el equipo local pero con el foco del deporte mundial en el Mundial de fútbol en Catar, el retorno recibido se consideró óptimo. Es por ello que se trabaja para intentar prolongar la unión para años venideros, al menos uno más para cumplir un trienio. Madrid acogió las dos primeras ediciones y después se optó por el Martín Carpena. Valencia, sede de las dos fases previas en 2022 y 2023, aspira también con el nuevo Roig Arena, aunque no existe la certeza de que esté terminado a finales de 2024. No queda en España el interés, estratégicamente la ITF tenía en mente abrir a otros mercados. Pero hay satisfacción también en el organismo que rige el tenis mundial con lo que ofrece Málaga. El cambio de Kosmos, la empresa de Piqué, como organizadora, a Tennium, otra empresa de matriz catalana con experiencia en el sector, no ha cambiado la buena sintonía.

"Lo que seduce no es el dinero, siempre hay alguien que paga más que nosotros. Es la capacidad organizativa, la pasión por hacerlo bien. Hay gente con más dinero, vemos lo que está pasando con Oriente Medio con la organización de eventos. El mundo del deporte es muy pequeño y quienes deciden hablan entre ellos. Mundial sub 17, Eurocopa, Copa Davis... Hay gente del deporte en Andalucía que se arremanga. Se basa en infundir confianza y que estas instituciones han visto que traer un evento es garantía de éxito", sostiene José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, que destaca la sinergia creada con el tenis, con la celebración igualmente en Sevilla de la Billie Jean King Cup y en Córdoba de la Copa Davis junior.

"A pesar de que lamentablemente la selección local no está, el 95% de las entradas para todos los partidos está vendido. Son 10.800 espectadores para el tenis. Es una magnífica noticia y habla claro de la trascendencia de un evento que se va a ver en 180 países. Es un club selecto de ciudades las que albergan este tipo de eventos. Juegos Olímpicos, Mundiales de fútbol, Eurocopas, Fórmula 1... Y poco más. Es una competición centenaria y el tenis comporta un estilo de vida diferente. Londres y París nos lleva la cabeza a Wimbledon y Roland Garros. Es un lujo impresionante", prosigue Arrabal, que recuerda que "se han hecho algunas mejoras, siempre hay detalles que afinar. La Zona VIP la han bajado un poquito más, la carpa es de 800 personas y la han agrandado, las canchas de entrenamiento se han movido. El despliegue es brutal, con un nivel de profesionalidad altísimo. Están aquí el 1 y el 4 del mundo. Si los jugadores están contentos, todo fluye. Están impresionados por la altura de las carpas de entreno. Aunque sólo sea porque visualmente sea un deporte de concentración y trabajan bien. En los hoteles, hemos preguntado por los colchones, si duermen bien. Tenemos motivos para disfrutar y estar orgullosos. En Málaga hay un crisol cosmopolita, el año pasado un jueves a las 10:00 estaba lleno un Estados Unidos-Italia".

"La realidad es que es una desilusión en el ámbito doméstico que no esté España. Cuando tienes a tu equipo te estimula más localmente. Pero hemos vivido dos circunstancias, la ausencia de España y el Mundial de fútbol el año pasado. A pesar de eso, el pabellón está lleno. Pero vienen de Helsinki, Amsterdam, Praga... Sobrepasa al ámbito local. A efectos de visitantes, audiencias internacionales... El formato expresa su bondad", argumenta el secretario general para el Deporte, que expresa que "si notáramos lo contrario podríamos dudar, pero los ocho mejores equipos del mundo están aquí. Los números van a ser más poderosos que el año pasado. Hicimos estudios de retornos. El ratio es que por cada euro invertido se recuperan 14. Cuatro por impacto directo en hostelería y otros 10 es el valor de una campaña internacional de Málaga y Andalucía. Es difícil contestar la rentabilidad de eventos de estas características. Ojalá tuviéramos la Copa Davis mucho tiempo".

El coste económico para las administraciones de traer la Copa Davis es sustentado en su grueso por la Junta de Andalucía pero también con aportación de Diputación y Ayuntamiento. Está en torno a los 10 millones de euros, un 25% del coste total de un evento así, que, premios incluidos (unos 14 millones de dólares), se va hasta los 40 millones. Según las cuentas de la Junta, de esos 10 millones de euros invertidos hay un retorno directo de 40 millones en la provincia y la comunidad. Y otros 100 más de indirecto en imagen

"Es difícil seguir, pero nunca hemos escondido que el legado de un evento así se mide en el medio plazo. Cuando los acontecimientos se celebran de manera efímera no dejan tanto legado. Cuando compruebas la dimensión de la Copa Davis in situ la valoras más. Continuar es difícil, hay muchas ciudades interesadas en el mundo, pero nadie tiene nada garantizado. En un entorno tan competido como el deporte hay muchos destinos con mucho apetito. A Málaga le ha costado mucho llegar a este punto. Fuera de España, en otras ciudades de España. Nadie dijo que sería sencillo, pero estamos ahí. De la ITF depende. Hay que ser conscientes de que esto es una pasada. Hay que disfrutarlo en su justa medida. Siempre nos ha gustado competir. Estamos en una posición en la que Andalucía gana o gana. Sus logros lo acreditan. El hambre no se puede perder", cerraba Arrabal como alegato para intentar mantener la Copa Davis en Málaga.