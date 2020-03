Esteban Granero y su empresa Olocip trabajan contra el coronavirus

Esteban Granero llegó en enero al Marbella y generó una gran expectación mediática en un club que marcha líder en el Grupo 4 de Segunda B y que pensaba en subir a Segunda como objetivo inmediato. El parón por el coronavirus ha frenado el aspecto deportivo. Pero Granero es un jugador con inquietudes diferentes, que mira más allá del rectángulo. A sus 32 años tiene inversiones y es el CEO de Olocip, empresa especializada en Inteligencia Artificial (IA) que elabora análisis predictivos para una gran cantidad de entidades deportivas y de otros ámbitos empresariales y que, en esta crisis, ha volcado sus esfuerzos en la pelea contra el coronavirus.

"Lo vivo con naturalidad, con preocupación por la situación en la que estamos involucrados, por la salud del resto y de los que están dando el callo por nuestra salud, por bomberos, ejército, policía y demás. No es un gran problema estar en casa. Me adapto, sólo echo de menos los entrenamientos, pero me adapto bien", explicaba en la Cadena Ser sobre cómo está viviendo la situación deportivamente en Marbella: "Tenemos un protocolo por parte del club con nuestro trabajo diario, tenemos feedback con el entrenador y el preparador físico, tenemos material, no puedes estar en la calle con la pelota, pero en casa se puede hacer un buen trabajo físico".

"Se está hablando, muchos expertos lo reconocen, de la gran importancia de las matemáticas en la generación de conocimiento del virus y de su propagación", explica el centrocampista del equipo marbellí: "A partir de ese conocimiento, buscamos hacer predicciones para adelantarnos a un escenario futuro y promover cómo se deben emplear los recursos. Anticiparnos a la curva es importante, hacerlo desde un punto de visto regional o de comunidades autonómas es básico porque muchas decisiones se toman desde ahí. Estos procesos de toma de decisiones permiten movilizar los recursos de un lado o hacia otro, adelantar o retrasar el confinamiento según sea seguro, en esas decisiones la inteligencia artificial y las matemáticas tienen mucho que decir".

"Tenemos información del Ministerio de Sanidad y de otras muchas fuentes. Trabajamos en el marco de la plataforma #StopCorona, que contaron con nosotros. Conocemos múltiples datos que nos permiten ir más allá, a nivel local. Esa distinción es muy importante, si sólo analizas a nivel nacional y no puedes distinguir entre Guadalajara y Barcelona, pues es más complicado. Desde hace dos semanas hemos volcado el 100% de los recursos humanos en este problema, es lo suficientemente importante", explica Granero sobre cómo van elaborando su modelo predictivo: "Los especialistas en inteligencia artificial deben tener acceso a la información de múltiples ámbitos, tratarla con inteligencia artificial de la forma más verosímil posible. Hay datos que vienen sesgados y hay que limpiarlos, no es lo mismo un contagio que un positivo, se aplica el tratamientos de aprendizaje automático que pudiera predecir el comportamiento de un virus en una región dada. Con eso se podría agilizar las decisiones".

"Este modelo predictivo en una semana lo hemos desarrollado, dedicamos todos los recursos. Sabemos de la necesidad que hay de información. La información predictiva es fundamental. La automatización del ensayo científico, lo que hemos hecho los humanos siempre, con la tecnología que tenemos, se puede hacer millones de veces más rápido. En situación así es fundamental", incide el polifacético futbolista madrileño: "Una vez tiene el conocimiento de lo que va a ser el devenir de la propagación, puedes optimizar recursos, movilizar respiradores o recursos limitados a donde va a hacer más falta. Y tomar decisiones con los protocolos del grupo. Es una plataforma sin ánimo de lucro, que pretende poner a disposición de las instituciones los datos. Nos encargamos de la parte matemática, las relaciones institucionales se llevan desde la plataforma. En nuestra web, olocid.com, ya publicamos los primeros datos y estamos a disposición para quien necesite especificaciones más concretas".