El AnyTech365 Open de Andalucía va cogiendo temperatura. En la segunda jornada ya salieron a las pistas de Puente Romano jugadores de tronío. Se vio al futuro del tenis español, Carlos Alcaraz, a un histórico como Feliciano López y, sobre todo, al referente local, ya el mejor tenista malagueño de siempre por ranking, Alejandro Davidovich. En su primer partido de la temporada en tierra batida tras haber jugado en pista dura o indoor desde el arranque le costó carburar. Pero una vez lo hizo, entró en combusión y ganó por 6-7 (1), 6-2 y 6-2 al bosnio Damir Dzumhur.

El primer set empezó caótico, con cuatro roturas mutuas de saque. Dzumhur, que en su día fue número 23 del mundo y tiene victorias de prestigio en el circuito y ante rivales potentes, parecía inferior a Davidovich, pero el bosnio encontró su plan de partido y la manera de hacer daño al malagueño. Hubo un momento clave en el set. Con 4-4 y 15-40 para Davidovich, en una subida a la red un golpe de Dzumhur fue cantado fuera y así lo vio Davidovich. El juez vio la marca y cambió la decisión. Y de lo que hubiera sido sacar para el set se pasó a una situación más complicada. Aguantó hasta el tie break, pero ahí jugó muy mal Davidovich para entregar por 7-1 en la muerte súbita.

🙌🏻El público engrandece a @alexdavidovich1!Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 cierra el encuentro con un 6(1)7 62 62#andaluciaopen pic.twitter.com/Mm5MydkRBN — AnyTech365 Andalucía Open (@AndaluciaOpen) April 6, 2021

En la segunda manga cambió la tendencia. Davidovich se tranquilizó y jugó con más paciencia, sin forzar tantos golpes ganadores y trabajando más los puntos. Ello incomodaba al rival. Rompió rápido para ponerse 4-1 y, ante un Dzumhur muy protestón con todo, sentenció rompiendo otra vez para el 6-2.

💪¡Davidovich completa la remontada! El tenista malagueño se repone de su derrota en el primer set y pasa a segunda ronda, donde se verá las caras con Ilya Ivashka #AndaluciaOpen 6 6 6 🇪🇸Davidovich7 2 2 🇧🇦Dzumhur🔗https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/1t5af4UJxL — Teledeporte (@teledeporte) April 6, 2021

Y la tendencia continuó en el tercero. Arrancó fortísimo Davidovich, con un 3-0, dominando a un nivel en el que Dzumhur no podía competir. Se relajó al resto el malagueño y llegó un momento crítico con 4-2 y 15-40, pero jugó muy bien esos puntos críticos para sacar el juego y ganar en blanco al resto el partido, claramente de menos a más y con la perspectiva de realizar un gran torneo en casa. Su rival en octavos este jueves será el bielorruso Ilya Ivashka, que ganó por 6-3 y 7-6 (2) en una hora y 43 minutos al español Pedro Martínez. De 27 años y 127 del mundo, debería ser un jugador asequible para el nivel que exhibe el malagueño.

Previamente, se había visto buen tenis en Puente Romano. Empezó en la pista central la gran joya del tenis español, Carlos Alcaraz, que exhibió a sus 17 años su calidad ante el serbio Milojevic por 7-6 y 6-3. Grandes golpes del murciano, ya con presencias en cuadros importantes del circuito y que vivirá un duelo especial en la segunda ronda del torneo porque le espera un histórico del tenis español, Feliciano López, que venció al japonés Taro Daniel por un doble 6-4 en hora y media. 22 años (39 contra 17) separan a los dos tenistas, un curioso duelo generacional entre un varias veces campeón de Copa Davis y la perla del tenis español, entrenado por un compañero de batallas de Feliciano, Juan Carlos Ferrero. “Siempre da gusto jugar en casa y poder jugar en España. Me he sentido muy arropado con la gente de Marbella, me han animado muchísimo, es importante poder jugar en España y que la gente esté contigo. Da un plus de motivación poder jugar delante de tu gente”, decía Alcaraz.

💨¡Davidovich pone la directa! Rompe el saque de su rival y no da opciones con su servicio6 6 4 🇪🇸Davidovich7 2 1 🇧🇦Dzumhur📺https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/7LX9kjnnOS — Teledeporte (@teledeporte) April 6, 2021

En otros partidos de la jornada, el argentino Facundo Bagnis batió a su compatriota Francisco Cerúndolo por 6-3, 7-6(2) en una hora y 58 minutos. Y Mario Vilella salió victorioso del enfrentamiento entre españoles. Alcanzó la segunda eliminatoria al ganar a Bernabé Zapata, igual que él procedente de la ronda de clasificación, por 6-2 y 6-3. Jaume Munar, finalista en el ATP Challenger 80 de la semana anterior, venció al suizo Herni Laaksonen por 6-4 y 6-1 y Gianluca Mager, ganador del citado torneo previo, al kazajo Kukushkin por 7-5 y 6-3.

Para este miércoles entran en competición varios de los primeros cabezas de serie. Pablo Carreño, número uno, se mide a Mario Vilella y Albert Ramos, número cuatro, al lituano Berankis. Además, Delbonis-Gombos y Kwon-Bagnis en los primeros octavos de final. Para este jueves quedan el Feliciano-Alcaraz, Fognini-Munar, Ruud-Mager y Davidovich-Ivashka.