Ortega seguirá en el Hannover hasta 2023

Antonio Carlos Ortega, el mejor balonmanista malagueño de la historia y técnico de reputado prestigio que, tras llevar a la Asobal al Antequera, emprendió la aventura extranjera y ha dirigido a equipos punteros de Hungría, Dinamarca y Alemania, se ha consolidado en la Bundesliga, la NBA del balonmano. En el TSV Hannover-Burgdorf ha llevado al club a cotas no alcanzadas antes y ahora ha renovado su compromiso hasta 2023, por dos temporadas más, una vez acababa este mes de junio. El anuncio se hizo oficial antes de que el equipo se midiera al SG Flensburg-Handewitt el domingo, en el regreso de la competición. El equipo marcha 13º ahora, pero con holgura para la salvación en una temporada en la que se remozó la plantilla con jóvenes valores.

“Estamos muy contentos de continuar el camino tomado con Carlos. Se le considera con razón uno de los mejores entrenadores del mundo y queremos continuar nuestra camino de éxito. Como trabajador meticuloso, utilizará su experiencia para guiar a nuestro rejuvenecido equipo en su proceso evolutivo. Carlos jugó un papel clave en su desarrollo y estuvo involucrado en la planificación del equipo en todo momento, por lo que podemos mirar hacia el futuro con placer ”, dijo el director deportivo, Sven-Sören Christophersen, feliz por el compromiso de el entrenador en jefe.

Ortega ha colocado a su equipo en tres ocasiones consecutivas en la Final Four de la Copa y el cuarto puesto liguero de la temporada pasada es el mejor de la historia de la entidad. Todo ello, en un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla, con numerosos jugadores gente de la cantera y mucho jugador debutante en la competición nacional más exigente del mundo. "Me siento más que cómodo en Hannover con mi familia. Trabajar con este equipo joven y lleno de gran talento me da alegría y me motiva cada día a seguir acompañando el desarrollo. Estoy convencido del gran potencial del club y me gustaría seguir siendo parte de este proyecto en el futuro”, dice el malagueño, mirando con ambición los próximos años. Allí está con su mujer y sus cuatro hijos y lo hará, en principio, por dos años más.

“Carlos es una figura de nuestro deporte y un competidor absoluto, que con su mentalidad encarna y enriquece perfectamente la fuerza de desarrollo del club. La relación se caracteriza por el mayor aprecio y respeto y compartimos metas ambiciosas. También gracias a sus impulsos pudimos celebrar los mayores éxitos del club hasta la fecha, que abren el apetito por los próximos tiempos juntos", decía el director general Eike Korsen, destacando el trabajo de Carlos Ortega en Hannover.