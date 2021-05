Ouassim Oumaiz: "Quiero bajar de los 13 minutos en el 5.000"

El Desafío Nerja 2021 dejó un reguero de buenas actuaciones y marcas en clave nacional y malagueña. La baza principal del atletismo provincial para estar en Tokio es Ouassim Oumaiz. El joven y talentoso atleta nerjeño (22 años) está feliz de estar en casa, donde lleva un mes después de una larga concentración en Uganda al lado de Joshua Cheptegei, recordman mundial de 5.000 y 10.000 metros. Una experiencia que le ha dado una nueva perspectiva y que también le ha ayudado a alcanzar un estado de forma suficiente para hacer una marca muy respetable (3:36.83) en los 1.500 metros en las pistas Enrique López Cuenca.

La prueba, de momento, fetiche para Oumaiz es el 5.000. Para conseguir la mínima olímpica y acudir a Tokio va encaminada toda la preparación. Al acabar la prueba, el malagueño dialogaba con Juan Carlos Higuero, gran especialista en el 1.500 en su día, y explicaba sus sensaciones. "Era la primera competición que hacía esta temporada, no esperaba esta marca, pero quería hacer algo menos de la que tenía. Estoy muy contento, el objetivo principal era éste. Me encontré algo raro, me faltaba esa chispa que te da la competición, me costó seguir el ritmo a la liebre y al primer atleta, que era mi intención al salir. En la última vuelta pude remontar no había gastado todo, sirve correr un 1.500 para aprender táctica", decía el joven corredor malagueño, que tiene en la cabeza lo que pretende conseguir. "Ahora quiero hacer la mínima en 5.000 metros (13:13.50) y quiero bajar de los 13 minutos. Para eso me fui a Uganda. Pero quisimos hacer antes un 1.500. Siempre se dice que si ahí haces un buen crono estás para hacer un marcón en 5.000. A ver si sale".

Gateshead, al norte de Inglaterra, dará el pistoletazo de salida a la Wanda Diamond League el próximo domingo 23 de mayo, reemplazando a la ciudad marroquí de Rabat, que finalmente se ha visto obligada a cancelar la prueba por temas de pandemia. Y allí estará Ouassim Oumaiz para intentar hacer ya esa mínima olímpica en el 5.000, que ya firmó en 2020 pero debe refrendarla ahora. "Allí vamos a estar Katir y algún español más. Será muy emocionante, tengo ganas de correrla, hacer la marca y ganar a mi amigo Katir", decía el nerjeño, que en Mónaco batió el año pasado el récord de España sub 23 de la prueba. (13:13.07).

Ouassim ha pasado tres meses en Uganda, entrenando al lado de Joshua Cheptegei. Ha podido palpar cómo vive y respira un recordman mundial y campeón del mundo. Y es algo que quiere poner en práctica. "La experiencia ha sido muy buena, he aprendido muchas cosas. He madurado al estar al lado de un campeón del mundo, me sentía con esa seguridad de estar al lado de quien tiene el récord de 10.000 y 5.000 metros, que es mi prueba, era como un sueño. Joshua es muy humilde y muy familiar, estuve con su familia y acogen muy bien al de fuera. Y es muy, muy trabajador", explicaba el malagueño sobre cómo había ido esa estancia larga en el país africano, concentrado en Kapchorwa, a casi 2.000 metros de altitud, en el Este de Uganda, cerca de la frontera con Kenia y de Eldoret.

"Fui a Uganda con la idea de preparar la pista cubierta, pero me convenció el entrenamiento que se hacía allí. Lo hablé con Antonio [Serrano, su entrenador] y era el mismo sistema de trabajo que él tiene. Le dije que dejáramos la pista cubierta y nos centráramos en la mínima olímpica. Estuve tres meses en vez de uno porque era lo que tenía de visado, si no me quedo más tiempo allí", aseguraba Ouassim: "Me volví a Madrid, donde estuve dos meses. No hubo hueco para ir a Sierra Nevada y llevo un mes en Nerja. Viene bien entrenar con humedad, porque es lo que habrá en Tokio. Añadiría otro concentración antes del Campeonato de España si sale la mínima antes, ese es el sueño".

"El club tiene buena cantera. Saca talentos desde muy pequeños", loaba Ouassim el trabajo que se hace en su club y localidad natal: "Ahora también está ahí Isidro Leyva, que es de mi edad y desde pequeño estábamos entre los mejores de nuestra edad en España. No sólo es mi pueblo, por toda Málaga el club tiene cantera y talento. Sólo falta que crezcan, hay mucho talento aquí. Mi padre corría y mi madre también, desde pequeño estaba corriendo, lo llevo en la sangre".

Así cerraba Ouassim Oumaiz su primera toma de contacto con la competición en 2021 tras correr la San Silvestre Vallecana el último día de 2020. Tokio le espera y en Nerja demostró que está preparado para sacar el billete para los Juegos.