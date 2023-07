Ouassim Oumaiz, marca mínima mundialista en los 5.000 metros

Ouassim Oumaiz logró este sábado en Heusden-Zolder (Bélgica) una marca de 13:06,42 en 5.000 metros, lo que supone entrar dentro del mínimo establecido por federación internacional de atletismo (World Athletics) para poder acudir a los Mundiales en agosto. Además, quinta marca española histórica en esta modalidad. El atleta nerjeño aspira a ser seleccionado después de tiempos complicados, aunque ahora en un buen estado de forma. "Estoy muy contento. La verdad que he tenido un año malo, pero siempre creí en mí; muy contento por caer y levantarme hasta llegar a lo que quería: hacer la mínima. Sacar adelante los entrenamientos, ya en Uganda, desde el año pasado estaba entrenando fuerte, pero al final tuve problemas y lesiones en el tendón. No pude ir a los Juegos, eso me dolió un montón, pero la vida no es fácil y el atletismo es como la vida. Al final todo se saca todo adelante a base de persistir", relataba el fondista en Runners World.

"Después del coronavirus, tuve una buena temporada; luego me fui a Madrid, hice mejor marca personal. Hice la mínima pero no puede ir a los Juegos, luego di un paso y me fui a Uganda; volví a Madrid y tuve la enfermedad del beso. Luego me lesioné... no me salían las cosas. Hoy me han dado lo que anteriormente no me salió, por eso estoy tan contento. Madrid es mi sitio, nunca me iré de allí. Antonio Serrano (entrenador) me dio dos días de descanso para ir a Málaga y le dije que no, que quería seguir entrenando. Quiero hacer el récord de España y sé que lo voy a hacer, este año lo intentaré y si no puedo, el siguiente. Insistiré hasta hacerlo. 100% que lo puedo hacer". La mejor marca española en 5.000 metros es de 12:57,25; propiedad de Mohamed Katir. Allá que va el malagueño, en un año que ya es notable.