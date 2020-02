Ouassim Oumaiz, segundo en el Nacional de cross con acopio de medallas para el Nerja

El malagueño Ouassim Oumaiz volvió a demostrar su buen estado de forma en el Campeonato de España de cross por clubes, que se celebró en el bosque de Valonsadero, en Soria, lugar mítico donde se forjaron campeones como Fermín Cancho y Abel Antón. Pocas horas después de batir el récord de España sub 20 en pista cubierta en los 3.000 metros, Oumaiz quedó segundo detrás del burundés Thierry Ndikumwenayo, del Playas de Castellón.

Ambos atletas dominaron la prueba, marcaron distancias en los 10 kilómetros que duró la prueba, pero Ndikumwenayo tuvo más frescura en los metros finales para aventajar en tres segundos al nerjeño, que hizo un crono de 29:37. Oumaiz lideró la participación del Cueva de Nerja, que obtuvo el quinto lugar en la prueba por equipo tras el Playas de Castellón, Bikila, Menorca y Calviá. Abdelhadi El Mouaziz (27º), Pablo Salcedo (35º) y Cristóbal Valenzuela (58º) fueron los atletas del club malagueño que puntuaron.

En mujeres absoluto y sub 23, que competían juntas, el Nerja también consiguió el quinto lugar, con un 16º puesto de María del Mar Marqués, el 22º de Violeta Muñoz, el 26º de Paula Rodríguez y el 29º de Ana Carvajal.

En sub 23 masculino también se obtuvo el quinto lugar, mientras que en sub 20 masculino subió al podio con el tercer puesto. Manuel Jiménez (14º) fue el mejor de los malagueños. En sub 18 masculino se consiguió el oro con Hamza Aitmansour, cuarto, como mejor clasificado. Carlos Ángel (15º), Andrés Palma (16º) y Javier Prieto (21º) ayudaron a conseguir el título. Igualmente, otro oro llegó en categoría femenina sub 18, con el tercer lugar de María Forero, el cuarto de Fátima Ramírez, el décimo de Carmen Robles y el 23º de Cristina Rodríguez.

Por último, el equipo sub 16 femenino firmó la segunda posición, con Wian Ghanemi sexta, Dahlia Palomo décima, Diana García 19º y Diana Suárez 69º