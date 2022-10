Pablo Ramírez, debut y gol con España

España venció a Finlandia (3-1) en un partido amistoso en el que los de Fede Vidal se tuvieron que poner el traje de faena, para dar la vuelta al marcador, con dos partes muy diferentes, la primera con mayor control para los finlandeses y la segunda de neto dominio español. Pieza clave fue el malagueño Pablo Ramírez, joven del BeSoccer UMA Antequera, que dejó su sello en su primer partido como internacional absoluto. Metió el gol del 2-1 con una gran maniobra al borde del área para batir con la derecha al meta rival. Un debut inmejorable para el malagueño, que sigue viviendo su sueño particular, en un año y medio de jugar en Segunda B a llegar a la selección. No desentonó en absoluto y dejó constancia de su calidad en un puesto de especialista en el que hay demanda de jugadores de calidad en España. El control ejercido por parte de España no encontró respuesta en la salida del balón, ya que Finlandia se mostraba como un equipo rocoso, con mucha presión, lo que incomodaba al combinado nacional.Con este planteamiento, las ocasiones, aunque pocas, eran para España, que no jugaba con soltura, al marcar muy encima los finlandeses. Aun así, Boyis estuvo a punto de superar al portero finlandés, en el mano a mano, en el minuto 8.Esta presión ejercida por los finlandeses hizo que en el minuto 13 de partido cometieran la quinta falta, por lo que a partir de ahí, cualquier otra sería castigada con doble penalti, de ahí que retrasaran sus líneas. Pero en una salida se adelantaron por medio de Tuukka Pikkarainen. Aunque llegó a tocar Jesús Herrero, el balón se alojó en el fondo de la red en el minuto 14 (0-1).Desde aquí hasta el final de los primeros 20 minutos, el dominio de España, más jugando de cuatro, que en 3-1, nada modificó el marcador, pese a las ocasiones de Raúl Gómez, en el minuto 18, en el mismo minuto de Adolfo, que estrelló el balón en el larguero y de Raúl Campos que envió el balón fuera.En la segunda parte intensificó sus acciones España, que dominaba, pero no encontraba el gol, hasta que en el minuto 28 Sergio Lozano, de un gran derechazo, batió al meta Kaspeer Kangas (1-1).La remontada llego en el minuto 32, con un balón bien pivotado por el debutante Pablo Ramírez, que volvió a batir al meta finlandés.Aquí los finlandeses trataron de poner cerco a la portería española, donde Didac estuvo muy acertado desviando dos acciones. Raúl Gómez, pudo poner mayor distancia en el luminoso, en el minuto 35 y en el 35 Finlandia cometió, de nuevo, la quinta falta.Un balón filtrado por Antonio Pérez sobre Chino, sirvió para que el albaceteño anotase un gran gol, batiendo al palo contrario y con sutileza al portero finlandés, en el minuto 38, para ampliar la diferencia (3-1).A partir de aquí, el combinado finlandés puso el juego de cinco, con Henri Alamikkotervo de portero jugador, sin consecuencia alguna.España jugará el martes (20:30) en Alcázar de San Juan contra Moldavia, primer partido para la clasificación para el Mundial 2024.

Ficha técnica:

3 - España: Jesús Herrero (P), Antonio Pérez, Sergio Lozano, Mellado y Pablo Ramírez. También jugaron, Didac (PS), Boyis, Raúl Gómez, Raya, Adolfo, Pol Pacheco, Chino, Raúl Campos y Gordillo.1 - Finlandia: Antti Koivumaki (P), Jukka Kytola, Sergei Korsunov, Mikko Kytola, y Lassi Lintula. Después salieron, Kaspeer Kangas (P), Henri Alamikkotervo, Jaakko Alasuutari, Tuuka Pikkarainen, Jani Korpela, Justus Kunnas, Olli Poylio, Vesa Lilja y Aleksi Kylmala.Goles: 0-1. Min 14, Tuukka Pikkarainen. 1-1. Min 28, Sergio Lozano. 2-1. Min 32, Pablo Ramírez. 3-1. Min 38, Chino.Árbitros: Los castellano manchegos Fermín Sánchez Molina y Carlos Rodrigo Miguel. Amonestaron a Jani Korpela, Tuukka Pikkarainen, Justus Kunnas y Jukka Kytola.Incidencias: Partido amistoso disputado en el Pabellón Municipal de la Ciudad Deportiva de Tomelloso, casi lleno, unos 900 aficionados.