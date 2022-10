Pablo Ramírez, de la pista de barrio a la llamada de la selección absoluta

Suena el teléfono, es Fede Vidal. Un sueño que parecía inexistente se hace realidad. Pablo Ramírez acaba de hacer historia para el fútbol sala malagueño y para el BeSoccer UMA Antequera, será el primer jugador universitario en enfundarse la camiseta roja de la selección española absoluta. "Todos los malagueños estamos orgullosos de su progreso y muy feliz de su convocatoria con la selección española absoluta, esperemos que le vaya genial", expresa Samu Manosalvas, pívot del División de Honor de ACD Gamarra. Carlos Muñoz, asesor metodológico del UMA Antequera, añade: "Es un jugador con un potencial enorme, lo vimos el año pasado y sabíamos que iba a progresar, aunque nunca sabes o puedes valorar que va a ir a la absoluta... sí que iba a ser un jugador importante de Primera División sin ninguna dificultad".

"Esto era más difícil de pronosticar. Me sorprende la rapidez con la que lo está consiguiendo todo. Jugar seis meses en Segunda División B, pasar a Segunda con el UMA y conseguir la Copa del Rey y el ascenso a Primera. Además lo llama la sub 21 y ahora la absoluta, es meteórico, todos sabíamos que tenía potencial para lo que está consiguiendo", analiza su primer entrenador, Manolo Ramírez en Coineña. Albert Canillas, seleccionador de categorías inferiores, manda también un consejo al joven malagueño tras haberle tenido a sus órdenes durante dos amistosos ante Portugal: "Tiene cualidades para venir a la selección, por eso Fede Vidal la convocado y eso es lo importante. El tema no es si será habitual o no, es que se le ha dado la oportunidad y la tiene que aprovechar, la tiene que disfrutar y trabajar en su club para volver".

Son palabras mayores para un joven de 21 años que llegó al fútbol sala gracias a su hermano Ángel y que hace tres años jugaba al fútbol 11, todavía es recordado en los Conejitos como el "gran central" que era. Cómo es la vida, ahora marca goles en la pista del 40x20, aunque esa faceta defensiva no la ha perdido. Así lo reconoce Carlos: "Su factor diferencial es defensivo, quizás por su pasado o también por su actitud, porque la defensa es actitud. A nivel defensivo el año pasado nos dio muchísimo y este año igual. Es un jugador muy sacrificado para el equipo, no rehúye el esfuerzo o sacrificio, mientras que otros pívots tienen esa vitola de goleador y ese registro él no lo tiene".

Pablo se ganó en su corta estancia en el fútbol sala el cariño de los más jóvenes, así lo demuestra Dani Castillo, pívot del cadete provincial de Malacitano Futsal: "Jugando es increíble, parece que lo que hace es fácil, pero tú intentas imitarlo o intentarlo y es realmente difícil. Poca gente se mueve como él y tiene la visión que tiene el de cara a gol. Por ello ha subido de Segunda División B a ser seleccionado por la absoluta en dos años. Sin duda su trabajo ha tenido la recompensa que merecía y va a ser un ejemplo tanto para el futbol sala malagueño como para todo aficionado del futbol sala". Dani todavía tiene mucho que aprender, pero su análisis no va muy desencaminado del de los expertos.

Carlos explica cuál es el secreto de este joven estudiante universitario de Fisioterapia: "Cualquier cosa que se trabaja en el entrenamiento él luego la pone en práctica y eso es de destacar. Hay jugadores que no desarrollan lo que ven en el entrenamiento porque están en su zona de confort y van a lo seguro, no quieren probar cosas nuevas para no fallar en la competición. Pablo no, se trabaja cualquier cosa con él y luego la intenta implementar en el campo, ya sea el giro a un lado u otro o la puerta atrás que también domina muy bien. El intenta ponerlo en práctica sin importarle cometer un error porque cree que lo que entrena va a mejorarle. Ahora está en la etapa de querer mejorar continuamente y tiene una capacidad de ponerlo en práctica y hacerlo con acierto que eso es muy difícil. Aprende muy rápido".

El pívot juvenil Samu reconoce que es un "espejo donde mirarse", ya que cuando "le vi jugar me pareció un pívot de diez que cae a banda y tiene una muy buena pegada con las dos piernas". Carlos vuelve a aparecer para corroborar esa faceta del dorsal 18 de UMA Antequera: "Él tiene las condiciones perfectas a nivel físico y técnico para jugar en la posición de pívot, tiene salida con ambas piernas que es algo que muchos otros pívots no tienen, lo trabajan pero les cuesta".

El joven internacional español llegó a la órbita de Manolo atraído por su hermano Ángel, así lo recuerda el técnico: "Pablo llega la temporada 20/21. Antes había venido a un entrenamiento de la pasada temporada y es cierto que era final de temporada y el entrenamiento era un poco lúdico, pero ahí ya intuimos su potencial. Hablamos con él para incorporarlo a la temporada siguiente y él tenía muchas dudas porque estaba jugando al fútbol y tenía ofertas para jugar, recuerdo que me comentó algo del Córdoba y estaba muy indeciso". El técnico se enorgullece al recordar cómo fue su primer entrenamiento con el joven de 21 años: "La sesión estaba planificada para él, para ver cómo nos podía ayudar. Entonces iba toda la sesión centrada al sistema 3-1 y faltó tiempo para ver el potencial que tenía Pablo".

El fútbol sala ya había llegado antes a la vida de Pablo, aunque no de forma oficial y federada. Sin embargo, en esta ocasión si lo iba a hacer. El joven de Huelin decidió apostar por el fútbol sala y aunque de momento le está saliendo cara es cierto que no quería hacerlo en Segunda División B, pues según comenta Manolo lo veía "un salto muy grande, desconocía el juego y prefería empezar a jugar en una categoría más baja", por eso empezó en el Alhaurín de la Torre de Tercera División. Sin embargo, el destino es caprichoso y quizás sabía que el actual jugador universitario iba a malgastar el año, por eso ciertos motivos internos le llevaron a aceptar la oferta de Coineña. Ahí comenzó su bonita historia con el parqué del 40x20. Desde entonces todo el fútbol sala malagueño grita: "¡Qué bonito que llegaste al fútbol sala Pablo!". Su entrenador Tete es el primero en elogiar su llegada: "Estamos ante uno de los futuros del fútbol sala nacional, es malagueño, es del BeSoccer UMA Antequera y solo lleva tres años jugando como quien dice al fútbol sala".

En su aventura en Coineña los teléfonos comenzaron a sonar y las alarmas se encendieron, el mundo del fútbol sala es muy pequeño y la aparición de un desconocido pívot llamado Pablo no pasó desapercibido no solo para la entidad universitaria, así lo explica Tete: "Estaba de segundo entrenador y fue Moli quien me dijo que le estaban hablando de un chico que se llamaba Pablo que jugaba en Segunda División B en Coín. Me dijo que tenía 19 o 20 años, lleva muy poco jugando al fútbol sala pero es muy buen jugador y debemos observarlo. Llegaban muchos mensajes esa temporada del Coín, estaba destacando bastante y antiguos compañeros míos que jugaron conmigo y en ese momento compañeros de él (Alex y Gonzalo) nos dijeron que teníamos que darle una oportunidad para el año que viene porque era un jugador brutal".

Esas referencias llegaron a oídos de Albert Canillas, quien bajó a presenciarlo in situ: "La primera vez que le veo jugar es en la Coineña. Es un jugador que nos llamó mucho la atención, nos gustó mucho lo que vimos y comenzamos a hacerle el seguimiento. Eso fue hace dos temporadas y la temporada pasada le ficha UMA para jugar en Segunda y vimos una evolución muy grande. Es un chico que lleva poco jugando al fútbol sala pero se le ve muy humilde y con muchas ganas de aprender. Encima evoluciona rapidísimo, es una esponja y eso le ha permitido llegar al nivel que está ahora".

Manolo recuerda cómo ningún cierre podía con Pablo. "Empezó la categoría marcando mucha diferencia, nadie conocía a Pablo y ganaba todos los duelos individuales y al final nos ha ayudado muchísimo en el ataque. Nosotros al ver ese talento cambiamos nuestro estilo de juego al no tener ese perfil de jugador antes. Empezamos a movernos para que a Pablo le llegara la pelota con la mayor ventaja posible y aprovechar los espacios que dejaba. Al final el sólo condicionaba a las defensas y nosotros nos aprovechábamos de los espacios que dejaba, porque la defensa se centraba mucho en él".

"Cuando Moli confirmó que dejaba el banquillo y era yo el primer entrenador, lo primero que hice fue en junio unas pruebas con un montón de jugadores malagueños de Segunda División B y Tercera para verlos in situ con jugadores que habían estado en Primera, aunque ese año se descendió. Jugadores que se quedaron en Málaga como Miguel, Oscar, Javi Amorós y Dani Ramos entre otros. Le hicimos enfrentarse y en el primer entrenamiento automáticamente le dijimos que estábamos interesados en él y su hermano Ángel. Le vi un talento innato en la posición de pívot espectacular y sobre todo lo que más valorábamos es que sin tener esa riqueza táctica, que todavía está adquiriendo con el paso de los entrenamientos y lo que ha aprendido del año pasado a este, vimos que no tenía techo", recuerda su actual entrenador.

Ese joven que no quería jugar en Segunda División B enamoró a los amantes del fútbol sala nacional siendo un auténtico desconocido, llegando a ser reclutado por Albert Canillas, quien habla así del universitario: "El año pasado fue un jugador importante en el ascenso de su equipo y vino a dos amistosos con la sub 21 contra Portugal y la verdad que el chico estuvo muy bien y su techo todavía no lo hemos visto. Es una buena oportunidad para él y estoy convencido que lo va a hacer bien". Tete recalca su labor en la pista: "El año pasado, sin ser uno de los jugadores más importantes del equipo, sí fue un jugador importante para nosotros a nivel defensivo y de juego. Nos hacía falta un pívot de referencia y la verdad que el año pasado fue un gran pívot de referencia para ser su primera temporada en Segunda y ahora estamos muy ilusionados con el inicio de esta".

Samu todavía recuerda boquiabierto su auténtico golazo en la final del play off de ascenso en el Argüelles: "Marcó ese gol bajándola con el pecho y dirigiendo el balón a la escuadra sin que el portero pudiera hacer nada". Ante esta obra de arte Tete confirma que tiene entre manos "un diamante por pulir" y Carlos va más allá para afirmar que Pablo "ha nacido para jugar a esto". El mejor entrenador de Segunda División la temporada 2021/22 admite que desde el primer día "tenía claro que quería contar con él" y eso que dicen los expertos que no es sencillo asombrar a Moli, Tete y Crispi en un entrenamiento. Pablo consiguió el sí de los tres jueces, quienes son historia viva del fútbol sala malagueño y de la entidad universitaria.

Aunque Pablo no sólo es bueno dentro de la pista, sino fuera, así habla Manolo del Pablo Ramírez persona: "Transmite unos valores como el esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo y sobre todo la humildad que hace que se adapte a cualquier club. Es un niño que se deja querer y me consta que así es también en su nuevo vestuario". Unos valores propios del combinado universitario. El técnico de Coineña recuerda como su hijo futbolístico "poco a poco fue creciendo, asimilando los conceptos e hizo una temporada de sobresaliente que ayudo a la Coineña a hacer ese gran año" y reconoce que los seis meses que pasó a sus órdenes él sabía que no "iba a tener problemas en el UMA". Todo lo contrario, explica Manolo: "A los que lo conocemos no nos sorprende porque era para nosotros un jugador de Primera División y pienso que de los de zona alta, esos que compiten por otras metas que a día de hoy no tiene el UMA".

La realidad es que este verano Pablo fue tanteado con ofertas suculentas, así confiesa Tete que su pívot quizás podría haberse no vestido de verde estas dos primeras jornadas del regreso a Primera: "Le llegó una oferta muy interesante y el apostó por seguir con nosotros. Al final esa apuesta le ha salido cara porque la confianza y los minutos que juega con nosotros le hubiera costado en el sitio donde fuese por el hecho que allí habría más competencia". El técnico de Nueva Málaga no puede estar más orgulloso de poder volver a contar con él: "Estamos hablando que llevamos dos jornadas de liga. La primera ya estuvo a un gran nivel y en este último en la pista del Pozo Murcia hizo un gran partido. Las cosas como son, fue capaz de ser superior a todas sus marcas, se la cambiaron en tres ocasiones, tres jugadores distintos y todos internacionales con España en el Pozo Murcia. La verdad que hizo un trabajo extraordinario y a las pruebas me remito que ha tenido la llamada de la selección español absoluta".

Carlos corrobora los elogios del técnico universitario en la actuación de Pablo ante uno de los referentes del panorama nacional: "Si te fijas en el partido contra el Pozo sale para la derecha y pega un tiro espectacular, pero sale para la izquierda y hace lo mismo. Entonces esa capacidad técnica y la potencia en el disparo es única". Aunque también existe una parte negativa y Tete no la esconde: "Espero que lo podamos retener algunos añitos más para disfrutarlo y una vez que se haya hecho más jugador estoy seguro que su camino y su futuro estará fuera de nuestro equipo porque lógicamente es un jugador que no tiene techo".

"Es un honor, un orgullo y estamos tan contentos como él. Nos da mucha felicidad porque se ve que el trabajo que está haciendo tiene su recompensa y el jugador sigue creciendo a pasos agigantados. Espero que se la tome como él se está tomando todos los pasos de su carrera deportiva: con humildad y que le ayude a mejorar. Seguro que le da fuerzas para seguir creciendo y todo lo que crezca nos va a favorecer al primer equipo", confiesa emocionado Tete, quien sabe lo que es representar al combinado nacional. Mientras Carlos le recuerda que todavía "tiene mucho margen de mejora a nivel táctico y físico. Este mérito es gracias también al espectacular trabajo que realiza el cuerpo técnico con él".

Por su parte, Albert Canillas se muestra expectante ante esta nueva aventura del malagueño: "Él es un jugador joven que la parte positiva es que está evolucionando muy rápido y ahora hay que ir viéndolo en el deporte de alto rendimiento contra los mejores jugadores. Entonces yo creo que en función de su capacidad de adaptación a eso iremos viendo si sigue creciendo muy rápido o no". De momento, lo importante es que Pablo no perdió su humildad y lanza un mensaje para los más jóvenes: "No está tan lejos como parece, de un día para otro sí te lo propones vas a dar el salto. Parece que fue ayer cuando estaba jugando en cualquier pista de calle que no fuera un pabellón bueno y es muy corto el tiempo que hay. Así que disfrute cada partido, cada entrenamiento y que coja como persona lo mejor para aprender. Siempre hay que luchar por tus sueños, no vale rendirse y dejar los brazos abajo. Sí de verdad te gusta el fútbol sala tarde o temprano vas a llegar". Ahora le tocará aprobar la prueba de Fede Vidal, quien prefiere no analizar al jugador de forma individual sin todavía haberle conocido en persona. Eso sí, está claro que está en esa convocatoria porque va por buen camino, aunque el seleccionador de categorías inferiores no se aventura a resolver la pregunta de si lo ve convirtiéndose en un habitual... de momento toca esperar.