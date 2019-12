La malagueña Bea González es una de las mayores promesas del mundo del pádel. A sus 18 años ha ganado todo en categorías inferiores y ahora se codea ya con las palistas punteras del World Padel Tour. Su presencia en las semifinales del Estrella Damm Master Final de Barcelona, celebrado en el Palau Sant Jordi, donde cayó junto a su compañera Delfi Brea en el tie break del tercer set ante Alejandra Salazar y Ariana Sánchez ha sido su pico de rendimiento en este 2019.

La promesa malagueña ofrecía sus sensaciones a través de las redes. "Tengo tantas cosas que decir que no se ni por dónde empezar... lo que viví en el Palau fue una sensación que no se puede explicar con palabras. Casi 10.000 almas disfrutando de nuestro deporte, disfrutando cada partido, cada punto. Pasé nervios, muchísimos. Nervios que, a medida que iba pasando el partido, se iban convirtiendo en emoción e ilusión por vivir algo que llevaba soñando desde pequeñita. Gracias de corazón a todos los que aguantasteis ahí hasta el último momento. Fue precioso poder compartir esa magia con vosotros. Gracias World Padel Tour por hacer posible este espectáculo", decía González."Respecto al partido, fue uno de esos partidos en los que ganes o pierdas te vas con la satisfacción de haberlo dado todo desde la primera hasta la última bola, estuvimos a nada, a un simple punto de poder estar hoy disfrutando de la gran final. Pero el deporte es así, unas veces ganas y otras aprendes. Enhorabuena de corazón a Ale y Ari por todo lo que habéis conseguido, sois unas profesionales de pies a cabeza", proseguía la gran promesa malagueña."Todo esto que estoy viviendo es gracias a ti, compañera, confidente y amiga. Sabíamos que podía ser nuestro último partido juntas como pareja. Eso hizo que las dos sacáramos fuerzas de donde no las teníamos, que nos apoyáramos y estuviéramos más juntas que nunca. Ayer fuimos una. Doy gracias al pádel por haberte conocido, por haberme dejado disfrutar de cada momento contigo, dentro y fuera de la pista. De ti me llevo mucho más que una compañera, he conocido a una persona increíble, trabajadora, humilde y sobre todo con un corazón que no le cabe en el pecho. Juntas hemos conseguido cosas preciosas y estoy segura de que te va a ir genial, porque personas como tú consiguen todo lo que se propongan. Estaré ahí para cualquier cosa que te haga falta. No tengo palabras para decirte lo que significas para mí. Tristemente el deporte es así, llegan momentos que hay que separar caminos. Ahora ha llegado el nuestro. Te deseo lo mejor del mundo mundial amiga. Te quiero mucho", era el caluroso mensaje de despedida de Delfi Brea, la que ha sido su compañera en los últimos meses.