Patri Lima sube su apuesta por el Costa del Sol Málaga

El Costa del Sol Málaga continúa poniendo ladrillos sobre el proyecto de la temporada 2023/24, en una configuración de plantilla donde el denominador común es la apuesta por un bloque que ha ofrecido garantías al máximo nivel. Al capítulo de renovaciones se une Patrícia Lima, que cumplirá su segunda campaña como pantera. Una apuesta doble donde se espera que la portuguesa continúe esa línea ascendente de protagonismo en el equipo malagueño, donde ha tenido momentos de mucha trascendencia en este curso.

Sus palabras evidencian felicidad por continuar con su carrera en Málaga. "Me encuentro muy cómoda, es un sitio que me ha devuelto un poco la felicidad del balonmano, el poder competir por títulos. Haber jugado Europa a este nivel ha sido un plus muy grande para renovar. Me encuentro muy feliz con el grupo, con el club y más ilusionada que nunca para pelear por todo la próxima temporada", explica la central, haciendo hincapié en la presencia en la fase de grupos de la EHF European League: "La verdad que fue un paso tanto para el club como para el balonmano español, lo que hemos hecho habla por sí sólo. Ha sido de lo más importante a la hora de tomar la decisión".

Su continuidad se suma a la de las gemelas López, Sole y Espe, Silvia Arderius, Estela Doiro, Merche Castellanos, Eli Cesáreo, Rocío Campigli e Isa Medeiros. Es decir, gran parte del núcleo duro está atado para la próxima campaña. Y se unirán dos nombres como Joana Resende y Marta Regordán. Especialmente bien conoce a su compatriota, con la que comparte selección y recientemente se clasificó para el Campeonato de Europa. Hay mimbres para no perder la ilusión. "Este club no tiene techo, sea la competición que sea peleamos por todo. Ahora estamos compitiendo por la liga, nos queda la Copa de la Reina y en Europa llegamos muy lejos. Si el año que viene nos proponemos llegar donde llegamos o quizá dar un paso más sería increíble. Yo creo que este equipo está hecho para ganar y pelear por todos los títulos que juguemos", concede la primera línea.

Palabras repletas de hambre de la central, que mantiene el hambre intacta para seguir buscando la grandeza. "Soy una jugadora muy ambiciosa, desde siempre quiero más, da igual la edad que tenga. El primer año está siendo de adaptación a todo en general, no sólo al equipo. El que viene quiero ir a más, siempre quiero ir a más tanto a nivel individual como grupal", termina la jugadora. El Costa del Sol Málaga y Patrícia Lima mantienen su apuesta y seguirán de la mano peleando por estar en lo más alto.