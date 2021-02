Paula García: "Hay muchísima ilusión"

El Rincón Fertilidad Málaga afronta este fin de semana la posibilidad de escribir una página más en su historia, pudiendo alcanzar las semifinales de la EHF European Cup en caso de superar al AC Paok en una eliminatoria que se disputará íntegramente en Salónica. El equipo malagueño viene de sufrir su primera derrota el pasado fin de semana al caer ante el Super Amara Bera Bera pero, como expresa su jugadora Paula García, es posible hasta sacar conclusiones positivas después de las duras condiciones que pasó la plantilla con los casos de coronavirus que afectaron a las jugadoras y que las dejaron tocadas físicamente. La sexitana está convencida de que van a lograr recuperar su mejor versión para esta cita europea.

Paula García es consciente de la gran oportunidad que tiene el Rincón Fertilidad Málaga este próximo fin de semana. “Hay muchísima ilusión. Es cierto que aún no hemos cambiado el chip del sábado, pero tenemos muchas ganas, estamos ante una oportunidad no sé si irrepetible, ojalá que no porque sea la primera de muchas, pero sería histórico meternos en semifinales por primera vez”, decía la jugadora granadina.

Para la pivote, es vital el trabajo que se realice esta semana para llegar a los partidos ante el AC Paok en un estado físico óptimo. “Estamos en un proceso de recuperación. El sábado jugamos ante un gran equipo y el resultado no es lo que nos hubiese gustado. Tenemos una sensación agridulce porque competimos mejor de lo que se hubiese esperado, pero por eso el haber perdido nos resulta tan amargo, dentro de que podía ser lo previsible por las condiciones en que llegábamos. Esta semana va a ser muy importante para seguir recuperando buenas sensaciones y estoy segura que el viernes vamos a llegar a Grecia en buenas condiciones y a por todas a ganar el partido”, expresa García.

La sexitana tiene claro que el Rincón Fertilidad Málaga necesita tener personalidad para hacer su juego: “Nosotras, juguemos con quien juguemos, tenemos que hacer nuestro balonmano, que es el que se nos da bien, con el que disfrutamos y con el que de momento no nos está yendo mal en la temporada. Debemos marcar nuestra seña, evidentemente ajustándonos al rival porque cada partido requiere una situación diferente de juego, pero seguir siendo nosotras”.

El hecho de disputar la eliminatoria íntegramente como visitante no parece ser un gran impedimento para la jugadora del Rincón Fertilidad Málaga. “A priori se puede pensar que sí, porque juegas fuera de casa, en un pabellón que no conoces. Pero lo positivo es que no hay público, no vamos a tener que tener ese empuje de la afición rival, por eso tampoco creo que el jugar fuera vaya a ser determinante”, expone Paula García.