Paula Ruiz y María de Valdés, oro y plata en Bañolas

Doblete malagueño en el Campeonato de España de Aguas Abiertas, que se celebra en Bañolas (Gerona) este fin de semana. Paula Ruiz consiguió la medalla de oro y María de Valdés la de plata en la prueba de 5 kilómetros disputada en el lago de la localidad gerundense, reafirmando su buen momento de forma a un mes del Campeonato del Mundo de Gwangju (Corea del Sur).

Las dos malagueñas aventajaron a María Vilas, la tercera integrante en el equipo nacional, síntoma de su buen estado de forma. Ruiz ganó con un tiempo de 1 hora y 53 segundos, aventajando en dos segundos a De Valdés (1:00.55). Ambas tuvieron un bonito duelo en el que De Valdés apretó, aunque Ruiz supo mantener la ventaja para alzar los brazos. Vila se quedó en un tiempo de 1:01.35.

Paula Ruiz realizó una concentración en Sierra Nevada y allí volverá para afinar la preparación para tierras coreanas. Su regreso a Málaga después de casi un año entrenando a las órdenes de Fred Vergnoux en Barcelona parece haberle sentado muy bien y en mente tiene ese Top 10 en Gwangju que le daría el pase automático a los Juegos de Tokyo. Igualmente, María de Valdés parece en gran forma para tener una buena actuación en Corea del Sur.

Para este sábado, desde las 10:55 horas se disputada la prueba de 10 kilómetros, en la que Paula Ruiz también está seleccionada para competir en Corea del Sur, no así María de Valdés, que sólo competirá en tierras asiáticas en los 5 kilómetros.

"La idea era ir un poco con el freno de mano desde el principio en vistas a ese 10k de mañana en el que participarán la campeona y subcampeona del mundo. También es la prueba olímpica y hoy tocaba no forzar mucho la máquina. Aún así por mi forma de ser he querido tirar y la prueba a pesar de no ser rápida sí ha sido exigente por el tema del viento", valoraba Paula Ruiz tras la prueba.

"Estoy bien. En la última Copa LEN de Francia estaban la campeona olímpica y del mundo y las pude ganar, algo que no me esperaba para nada. Quieras o no eso me ha dado fuerza para pensar que soy buena por así decirlo y que puedo estar entre las 10 mejores en Corea y lograr el billete olímpico. De no ser así tampoco pasaría nada porque tendríamos el Preolímpico", sentenció la malagueña.