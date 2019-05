Paula Ruiz y María de Valdés, confirmadas para el Mundial de Gwangju

La Federación Española de Natación confirmó la presencia de dos malagueñas en el Campeonato del Mundo de Gwangju (Corea del Sur) en la modalidad de Aguas Abiertas. Después de la celebración en Francia de la tercera etapa Copa de Europa LEN, utilizada por la Federación como selectivo, ya se daba por hecho, pero Paula Ruiz y María de Valdés competirán en Gwangju. Pero ahora es un hecho.

Paula Ruiz competirá en los 10 kilómetros y también en los 5, distancia en la que compartirá prueba con María de Valdés. La fuengiroleña (CN Liceo) supo engancharse también con su actuación en la prueba en Francia. Hay que recordar que las 10 primeras en el Mundial de Gwanju tendrán plaza directa para los Juegos Olímpicos de Tokyo'20. La prueba de 10 kilómetros se disputará el próximo domingo 14 de julio y la de 5 kilómetros, el miércoles 17 de julio.

"He esperado a que saliera la convocatoria de la Federación y sólo puedo decir... que aún no me lo creo", decía Paula Ruiz a través de las redes. La malagueña tomó una decisión complicada a mitad de temporada. Dejó el grupo de trabajo de Fred Vergnoux, entrenador de Mireia Belmonte, en Barcelona. Una decisión con riesgo a mitad de temporada, pero que le salió bien. Se sentía atascada allí y el regreso a Málaga le ha sentado fenomenal.

"Hace un mes, cuando llegué desde Barcelona, para preparar desde aquí mi clasificación para el Mundial, era consciente que me la jugaba, pero tenía una cosa muy clara, me ponía en manos de los mejores profesionales. Hubo quien me dijo que me estaba equivocando, que era un error, que no me saldría bien… Mi respuesta fue, ya veremos. El tiempo dirá", describía Paula: "Sólo puedo daros las gracias a vosotros, que pase lo que pase, siempre estáis conmigo... Mi familia, (mis padres y mi hermana), apoyo incondicional con cada decisión que he tomado, a veces equivocada, pero como siempre me habéis dicho, te tienes que equivocar tú, de los errores ajenos no se aprende".