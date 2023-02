Peñíscola - UMA Antequera, Copa del Rey: A un paso de la Final Four de Antequera(20:00)

Regresa la Copa del Rey para el BeSoccer UMA Antequera, después del susto sufrido en la ronda previa de octavos en la pista del Levante, ahora los pupilos de Tete viajan a Peñíscola para disputar los cuartos de final del torneo del KO este miércoles 22 de febrero a las 20:00 horas. El conjunto universitario está a un paso de meterse en la Final Four, la cual se disputará en Antequera el fin de semana del 1 y 2 de abril, aunque enfrente tendrá al intratable líder de Segunda División. El vigente campeón deberá conseguir la primera derrota del conjunto castellonense en su pabellón Juan Vizcarro si quiere regresar a una fase final, en esta ocasión en su Fernando Argüelles.

Será la tercera campaña consecutiva que el conjunto de Los Dólmenes salte a unos cuartos de final, de hecho la edición anterior la superó y el resto es historia del fútbol sala malagueño y nacional. En esta ocasión serán los malagueños quienes deban acabar con el sueño del único conjunto que sigue vivo de la categoría de plata. Todo lo contrario a lo ocurrido en la edición anterior, donde fueron los universitarios quienes levantaron el título, siendo el único conjunto de Segunda División en conseguirlo. Un chute de motivación extra para su rival.

"Con muchas ganas de jugar los cuartos por tercer año consecutivo y de volver a hacer historia y poder pasar a la Final Four. Es un reto importante para el equipo y muy difícil. Jugamos con Peñíscola que, aunque sea equipo de Segunda, tiene una plantilla de Primera División y lo está demostrando semana tras semana. Está imbatido y ha sido capaz de eliminar a dos equipos de la élite nacional en este torneo", confirmó el técnico universitario. Tal y como comenta el mejor entrenador de la categoría de plata la pasada temporada, Peñíscola llega tras haber superado a Real Betis y Osasuna Magna, ambos conjuntos de Primera División, y en los 19 encuentros ligueros solo cedió un empate. Sin olvidar la cifra de 105 goles que llevan a favor hasta la fecha en el torneo liguero.

"Salvando las distancias, me recuerda a lo que hicimos nosotros el año pasado. El poder soñar con jugar una Final Four. Ellos con la diferencia de que no han perdido en toda la temporada y todavía tiene más mérito la trayectoria que llevan. Están haciendo unos números espectaculares. Les queda poco para volver a ser de Primera. Cualquiera de los jugadores tendría cabida en las plantillas de la máxima categoría", se rindió Tete al trabajo del conjunto castellonense.

Los universitarios llegan a esta peligrosa cita tras reencontrarse con la victoria en Manzanares, algo positivo para el técnico de Nueva Málaga: "El equipo llega con un buen resultado del pasado fin de semana que nos hace tener esa confianza que te da el volver a ganar y estar más tranquilos respecto a nuestro objetivo. Nosotros tenemos que ir a competir como lo estamos haciendo todo el curso e ilusionarnos también con este encuentro. Este año tenemos la fortuna de que, si nos clasificamos, somos anfitriones en Antequera y mejor motivación no va a haber". De momento, van avisados tras el susto ante el Levante.