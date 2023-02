El UMA Antequera se reencuentra con la victoria en Manzanares

La visita a Manzanares le permitió al BeSoccer CD UMA Antequera recuperar la sonrisa en la pista. Necesitó completar un auténtico partidazo en el que se vio obligado a remontar dos veces una desventaja de dos goles. Confió en el plan de juego marcado y le funcionó porque volvieron a ser visibles las señas de identidad que se centran en competir sin escatimar esfuerzos, estar dentro de la disputa por los puntos y atacar con precisión a partir de la defensa. Matamoros y Álvaro colocaron por delante a la formación local con una diana al final de una parte y al principio de la otra. Luego ya se produjo una remontada de carácter que partió de los goles de Alvarito, Miguel por partida doble, Barona y Burrito. Es muy complicado ganar en Primera División y, cuando se logra, hay que saborearlo y darle el valor que se merece, más aún, al superar a un adversario que comparte el objetivo de la permanencia.

Dos equipos con un mismo objetivo cruzaron sus caminos en la 20ª fecha del calendario. El local con una racha más positiva de resultados, dos empates y una victoria, y el visitante con la necesidad de acometer un cambio de dinámica mediante la consecución de tres puntos muy valiosos. Ambas propuestas de juego se desplegaron sobre el 40x20. La de Tete consistió en ir creciendo en el encuentro a partir de una gran labor defensiva. Siendo un bloque sólido y resistente atrás, las oportunidades de hacer daño al rival iban a ir apareciendo como ocurrió en una conducción de Barona en la que le dobló el pase a Daniel Fernández. El cierre madrileño remató con mucha potencia y se topó con la intervención de Dani Juárez. El guardameta estaba atento y bien colocado bajo palos.

Un primer aviso en la zona de castigo que tuvo continuidad en un envío de Daniel Fernández al segundo palo. Pope tardó unos segundos en leer las intenciones de su compañero y no pudo finalizar la acción con un remate. El marcador del tiempo avanzaba sin que el marcador rompiera el equilibrio inicial (0-0). El capitán Miguel Conde estuvo cerca de marcar en un disparo pegado a la base del palo. Esta serie de ofensivas tuvieron su respuesta en el otro lado de la cancha. Juan Emilio generó peligro con su fortaleza física para aguantar el esférico de espaldas a portería. En una ocasión si optó por girarse y se estrelló con el palo. Raúl Campos fue otra de las mayores amenazas con su potente lanzamiento exterior.

Chispi estuvo providencial en la recta final del primer tiempo con una doble intervención. Primero sacó un chut de Raúl Campos y luego otro casi a bocajarro de Humberto. El portero de Cartagena se vio sorprendido en el minuto 18 por un lanzamiento de falta de Matamoros (1-0). Dos compañeros y dos adversarios se colocaron delante dificultando la visibilidad. Una pena terminar una primera parte muy competida con un marcador adverso. Manzanares se marchó al descanso con ventaja y la amplió nada más salir de los vestuarios con un tanto afortunado de Álvaro (2-0). El ala del cuadro manchego estuvo rápido en el área para colocar el cuerpo y mandar el esférico al fondo de las mallas. Cuando más complicado se puso el envite, los guerreros universitarios dieron un paso adelante y sacaron toda su garra. Davilillo inició la jugada del 2-1. Habilitó en banda a Miguel, quien asistió a Alvarito para marcar.

La diana para recortar la diferencia en el marcador quedó muy pronto neutralizada. Antoñito firmó el 3-1. El plantel anfitrión, una vez más, estuvo más atento en la segunda acción. No se protegió de forma adecuada el rechace de una parada de Chispi y el autor de la tercera diana utilizó la puntera para devolver al luminoso una ventaja más amplia. Este fue el punto de inflexión del partido. El tercer contratiempo desencadenó una remontada espectacular de la formación verde. Creyó en sus posibilidades, no bajó los brazos y no dejó de luchar hasta el pitido final de los colegiados al ser un duelo muy importante. El capitán Miguel Conde, con su pegada, devolvió a sus compañeros a la pugna por los tres puntos.

Miguel fusiló la portería de Dani Juárez en dos situaciones a balón parado desde la esquina. En la primera aprovechó un preciso envío de Davilillo (3-2) y, en la segunda, un balón suelto lo definió con contundencia (3-3). El doblete del 5 fue decisivo para creer en la posibilidad de terminar la visita a Manzanares con la alegría de un triunfo. En la recta final del choque, la tensión aumentó y tocó defender con intensidad, concentración y exhibir fiabilidad en la finalización como ocurrió en el minuto 36. Barona recuperó en la mitad de la pista, trazó una pared con Pope y logró su primer gol esta temporada con la elástica del club antequerano en la máxima categoría (3-4). La excelente acción personal del ala madrileño obligó a Juanlu Alonso a utilizar el ataque de cinco con portero-jugador, pero la defensa marcada por Tete se impuso. De hecho, Burrito fue capaz de robar una pelota y concretar el 3-5 con un punterazo.

Quesos El Hidalgo Manzanares se agarró a la contienda con el 4-5 de Matamoros. Tocó sufrir y contener los últimos ataques en superioridad de un oponente que se encomendó a la fuerza de Juan Emilio y al liderazgo de Raúl Campos. Chispi estuvo providencial en esos lances finales e hizo posible un triunfo de mucho valor. El BeSoccer CD UMA Antequera se hizo grande en el Pabellón Antonio Caba. Demostró unidad y fortaleza sobre el 40x20 y creyó en sus posibilidades de acabar siendo el vencedor de la 20ª cita liguera. Los tres puntos son una inyección importantísima de moral y confianza para dar un paso adelante en la pugna por la permanencia y encarar con energía positiva una semana donde jugará el miércoles en Peñíscola los cuartos de final de la Copa del Rey (20.00 horas) y el sábado recibirá a Noia Portus Apostoli en el Pabellón Fernando Argüelles.